Между Челябинском и Казахстаном на ночь перекроют федеральную трассу. Карта

Движение на трассе А-310 ограничат ночью с 11 на 12 октября
Движение на трассе А-310 ограничат ночью с 11 на 12 октября Фото:

На участке трассы А-310 в Увельском районе Челябинской области полностью закроют движение. Ограничение будет действовать ночью с 11 на 12 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с заменой железнодорожной решетки и настила на переезде с 22:00 11 октября по 5:00 12 октября вводится полный запрет движения на участке км 77+030 — км 77+220. Объезд организован по дорогам регионального значения», — уточнили в ведомстве.

Водителям советуют заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Для удобства жителей в управлении подготовили карту.

Объезд организуют по дорогам регионального значения
Объезд организуют по дорогам регионального значения
Фото:

