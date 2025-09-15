На участке трассы А-310 в Увельском районе Челябинской области полностью закроют движение. Ограничение будет действовать ночью с 11 на 12 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с заменой железнодорожной решетки и настила на переезде с 22:00 11 октября по 5:00 12 октября вводится полный запрет движения на участке км 77+030 — км 77+220. Объезд организован по дорогам регионального значения», — уточнили в ведомстве.
Водителям советуют заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Для удобства жителей в управлении подготовили карту.
