21 июля 2022

Губернатор ХМАО помогла жителям решить проблему с ветхим домом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Жители пожаловались Наталье Комаровой, что у них разваливается дом Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поторопила мэра Югорска Алексея Харлова с решением вопроса по ветхому дому. К главе округа жители Югорска обратились с просьбой о помощи во время онлайн-эфира, трансляция которого велась в официальной группе правительства округа в социальной сети ВКонтакте.

«В доме из 13 квартир девять принадлежит муниципалитету. Я обращаюсь к вам как к собственнику. Скажите, вы считаете, что дом пригодный и его нужно правильно содержать и отремонтировать или вы все-таки планируете соответствующее обращение, работу, соответствующую по признанию дома аварийным? Не нужно тянуть на обратной стороне люди», — сообщила Комарова.

Как оказалось, квартиры в доме с 2012 года признаны непригодными для проживания. Но за 10 лет мэрия города так и не сумела провести комиссию по признанию дома аварийным. Как сообщили жители, в доме проваливается пол, трескаются стены. После общения с губернатором глава Югорска Алексей Харлов пообещал провести комиссию дома до 10 октября и признать дом аварийным. В дальнейшем внести его в реестр на расселение.

Ранее URA.RU сообщало, что Комарова пристыдила чиновника из Сургута за плохую работу. Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута из-за темпов строительства набережной в Сургуте.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поторопила мэра Югорска Алексея Харлова с решением вопроса по ветхому дому. К главе округа жители Югорска обратились с просьбой о помощи во время онлайн-эфира, трансляция которого велась в официальной группе правительства округа в социальной сети ВКонтакте. «В доме из 13 квартир девять принадлежит муниципалитету. Я обращаюсь к вам как к собственнику. Скажите, вы считаете, что дом пригодный и его нужно правильно содержать и отремонтировать или вы все-таки планируете соответствующее обращение, работу, соответствующую по признанию дома аварийным? Не нужно тянуть на обратной стороне люди», — сообщила Комарова. Как оказалось, квартиры в доме с 2012 года признаны непригодными для проживания. Но за 10 лет мэрия города так и не сумела провести комиссию по признанию дома аварийным. Как сообщили жители, в доме проваливается пол, трескаются стены. После общения с губернатором глава Югорска Алексей Харлов пообещал провести комиссию дома до 10 октября и признать дом аварийным. В дальнейшем внести его в реестр на расселение. Ранее URA.RU сообщало, что Комарова пристыдила чиновника из Сургута за плохую работу. Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута из-за темпов строительства набережной в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...