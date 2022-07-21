Губернатор ХМАО помогла жителям решить проблему с ветхим домом

22 июля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Жители пожаловались Наталье Комаровой, что у них разваливается дом Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поторопила мэра Югорска Алексея Харлова с решением вопроса по ветхому дому. К главе округа жители Югорска обратились с просьбой о помощи во время онлайн-эфира, трансляция которого велась в официальной группе правительства округа в социальной сети ВКонтакте. «В доме из 13 квартир девять принадлежит муниципалитету. Я обращаюсь к вам как к собственнику. Скажите, вы считаете, что дом пригодный и его нужно правильно содержать и отремонтировать или вы все-таки планируете соответствующее обращение, работу, соответствующую по признанию дома аварийным? Не нужно тянуть на обратной стороне люди», — сообщила Комарова. Как оказалось, квартиры в доме с 2012 года признаны непригодными для проживания. Но за 10 лет мэрия города так и не сумела провести комиссию по признанию дома аварийным. Как сообщили жители, в доме проваливается пол, трескаются стены. После общения с губернатором глава Югорска Алексей Харлов пообещал провести комиссию дома до 10 октября и признать дом аварийным. В дальнейшем внести его в реестр на расселение. Ранее URA.RU сообщало, что Комарова пристыдила чиновника из Сургута за плохую работу. Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута из-за темпов строительства набережной в Сургуте. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поторопила мэра Югорска Алексея Харлова с решением вопроса по ветхому дому. К главе округа жители Югорска обратились с просьбой о помощи во время онлайн-эфира, трансляция которого велась в официальной группе правительства округа в социальной сети ВКонтакте. «В доме из 13 квартир девять принадлежит муниципалитету. Я обращаюсь к вам как к собственнику. Скажите, вы считаете, что дом пригодный и его нужно правильно содержать и отремонтировать или вы все-таки планируете соответствующее обращение, работу, соответствующую по признанию дома аварийным? Не нужно тянуть на обратной стороне люди», — сообщила Комарова. Как оказалось, квартиры в доме с 2012 года признаны непригодными для проживания. Но за 10 лет мэрия города так и не сумела провести комиссию по признанию дома аварийным. Как сообщили жители, в доме проваливается пол, трескаются стены. После общения с губернатором глава Югорска Алексей Харлов пообещал провести комиссию дома до 10 октября и признать дом аварийным. В дальнейшем внести его в реестр на расселение. Ранее URA.RU сообщало, что Комарова пристыдила чиновника из Сургута за плохую работу. Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута из-за темпов строительства набережной в Сургуте.