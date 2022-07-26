ФАС РФ оштрафовала Google на миллиарды рублей

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей за необоснованные блокировки российских пользователей видеохостинга YouTube. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — говорится в пресс-релизе ФАС. По заключению службы, такое поведение ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
Поводом к проведению расследования стало обращение Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). В декабре 2020 года организация указала, что Google внезапно блокирует и удаляет аккаунты и контент российских пользователей, размещенных на платформе YouTube.
Ранее URA.RU сообщало, что ФАС рассмотрит просьбу общественной организации о возбуждении дела в отношении стримингового сервиса Twitch. РОЦИТ указала на незаконные блокировки российских стримеров и приостановку выплат на карты российских банков.
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