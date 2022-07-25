ФАС рассмотрит жалобу на Twitch за дискриминацию

РОЦИТ обвинила Twitch в злоупотреблении доминирующим положением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит просьбу Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) о возбуждении дела в отношении стримингового сервиса Twitch в связи с незаконными блокировками российских стримеров и приостановкой выплат на российские карты. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«Обращение [РОЦИТ] поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке», — заявили в антимонопольном ведомстве. Комментарий приводит РИА «Новости».

Ранее РОЦИТ обратился в ФАС России с просьбой о возбуждении в отношении компании Twitch Interactive, Inc дела о нарушении антимонопольного законодательства. Общественная организация требует признать компанию злоупотребившей доминирующим положением и выдать ей поведенческое предписание о внесении изменений в условия соглашений с пользователями, а также пересмотре ранее осуществленных блокировок, сообщили URA.RU в пресс-службе РОЦИТ.

В организации объясняли, что правила сервиса позволяют администрации Twitch действовать по собственному усмотрению и фактически произвольно блокировать любого пользователя. «При этом онлайн-платформа искусственно ограничивает возможность перехода на другие площадки, устанавливая для отдельных категорий стримеров правило об эксклюзивности — запрете на трансляцию одновременно на нескольких платформах», — указывали в РОЦИТ.

В организации также отмечали, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров и ограничивают их конкурентоспособность. «Практики компании Twitch содержат признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением», — добавили в пресс-службе.