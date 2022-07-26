Иран поможет России в техническом обслуживании самолетов

27 июля 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолетов и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Ирана будут помогать России в техническом обслуживании самолетов. Об этом заявил представитель иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави. «Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами», — передает агентство Mehr слова Разави. Кроме того, страны подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю. Проблемы с комплектующими начались после того, как страны Евросоюза, США, Канада и Япония начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением вынужденной спецоперации РФ на Украине. Обострившееся в последние месяцы санкционное давление продолжается с начала 2000-х годов. Как сообщали российские власти, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих недружественных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, наблюдается рост инфляции, а ряд стран активно высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.

Власти Ирана будут помогать России в техническом обслуживании самолетов. Об этом заявил представитель иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави. «Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами», — передает агентство Mehr слова Разави. Кроме того, страны подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю. Проблемы с комплектующими начались после того, как страны Евросоюза, США, Канада и Япония начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением вынужденной спецоперации РФ на Украине. Обострившееся в последние месяцы санкционное давление продолжается с начала 2000-х годов. Как сообщали российские власти, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих недружественных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, наблюдается рост инфляции, а ряд стран активно высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.