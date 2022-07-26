26 июля 2022

Политолог: смягчение санкций против РФ говорит о поражении Запада

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Евросоюз частично смягчил антироссийские санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение Евросоюза о частичном смягчении антироссийских санкций говорит о поражении Запада. Такое мнение высказал эксперт по политическим коммуникациям Орландо Ромеро.

«Да, это, очевидно, симптом политического поражения Запада, которое никто не хочет признавать в настоящее время. Это показатель того, что конфликт на Украине больше не является приоритетом, общим делом всех западных стран или, по крайней мере, стран, входящих в НАТО», — сказал Ромеро в беседе с РИА «Новости».

Евросоюз ввел масштабные санкции в отношении России после начала специальной операции на Украине. 21 июля ЕС утвердил решение о принципиальном исключении из санкционных ограничений всех сделок, касающихся торговли продовольствием и удобрениями, пишет RT. Остальные санкции Евросоюз продлил до 2023 года, передает «Национальная служба новостей».

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Решение Евросоюза о частичном смягчении антироссийских санкций говорит о поражении Запада. Такое мнение высказал эксперт по политическим коммуникациям Орландо Ромеро. «Да, это, очевидно, симптом политического поражения Запада, которое никто не хочет признавать в настоящее время. Это показатель того, что конфликт на Украине больше не является приоритетом, общим делом всех западных стран или, по крайней мере, стран, входящих в НАТО», — сказал Ромеро в беседе с РИА «Новости». Евросоюз ввел масштабные санкции в отношении России после начала специальной операции на Украине. 21 июля ЕС утвердил решение о принципиальном исключении из санкционных ограничений всех сделок, касающихся торговли продовольствием и удобрениями, пишет RT. Остальные санкции Евросоюз продлил до 2023 года, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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