Из Екатеринбурга открыли дешевые авиарейсы на курорты

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, самолет, сухой, мс-310
Из Екатеринбурга открыты рейсы до Сочи за пять тысяч рублей Фото:

Авиакомпании резко снизили цены на авиабилеты в Сочи и другие города России, куда можно полететь за пять тысяч рублей в обе стороны. Соответствующая информация появилась на сервисе Aviasales.

«Самый дешевый [билет в обе стороны] — 4972 рубля», — говорится на сайте сервиса. Такая цена предлагается свердловчанам за один билет на середину ноября. На другие рейсы цены стартуют от восьми тысяч.

Дешевые билеты предлагают авиакомпании NordWind, «Уральские авиалинии» и другие. Акция действует также на перелеты в другие города России.

Ранее аналитики предлагали свердловчанам выбрать экономные туристические маршруты. В марте были снижены цены на перелет в Ханты-Мансийск, Ижевск, Омск и Саратов. Туда можно было добраться, заплатив за билет от полутора тысяч рублей.

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Авиакомпании резко снизили цены на авиабилеты в Сочи и другие города России, куда можно полететь за пять тысяч рублей в обе стороны. Соответствующая информация появилась на сервисе Aviasales. «Самый дешевый [билет в обе стороны] — 4972 рубля», — говорится на сайте сервиса. Такая цена предлагается свердловчанам за один билет на середину ноября. На другие рейсы цены стартуют от восьми тысяч. Дешевые билеты предлагают авиакомпании NordWind, «Уральские авиалинии» и другие. Акция действует также на перелеты в другие города России. Ранее аналитики предлагали свердловчанам выбрать экономные туристические маршруты. В марте были снижены цены на перелет в Ханты-Мансийск, Ижевск, Омск и Саратов. Туда можно было добраться, заплатив за билет от полутора тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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