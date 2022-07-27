Из Екатеринбурга открыли дешевые авиарейсы на курорты

27 июля 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Из Екатеринбурга открыты рейсы до Сочи за пять тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпании резко снизили цены на авиабилеты в Сочи и другие города России, куда можно полететь за пять тысяч рублей в обе стороны. Соответствующая информация появилась на сервисе Aviasales. «Самый дешевый [билет в обе стороны] — 4972 рубля», — говорится на сайте сервиса. Такая цена предлагается свердловчанам за один билет на середину ноября. На другие рейсы цены стартуют от восьми тысяч. Дешевые билеты предлагают авиакомпании NordWind, «Уральские авиалинии» и другие. Акция действует также на перелеты в другие города России. Ранее аналитики предлагали свердловчанам выбрать экономные туристические маршруты. В марте были снижены цены на перелет в Ханты-Мансийск, Ижевск, Омск и Саратов. Туда можно было добраться, заплатив за билет от полутора тысяч рублей. Фото: Aviasales

Авиакомпании резко снизили цены на авиабилеты в Сочи и другие города России, куда можно полететь за пять тысяч рублей в обе стороны. Соответствующая информация появилась на сервисе Aviasales. «Самый дешевый [билет в обе стороны] — 4972 рубля», — говорится на сайте сервиса. Такая цена предлагается свердловчанам за один билет на середину ноября. На другие рейсы цены стартуют от восьми тысяч. Дешевые билеты предлагают авиакомпании NordWind, «Уральские авиалинии» и другие. Акция действует также на перелеты в другие города России. Ранее аналитики предлагали свердловчанам выбрать экономные туристические маршруты. В марте были снижены цены на перелет в Ханты-Мансийск, Ижевск, Омск и Саратов. Туда можно было добраться, заплатив за билет от полутора тысяч рублей.