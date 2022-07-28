В Перми экс-директор застройщика-банкрота не будет платить убытки

С экс-директора компании-банкрота не удалось взыскать убытки на 4,5 млн рублей по решению суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Конкурсному управляющему застройщика-банкрота ПАО «Трест 14» Олегу Касьянову не удалось взыскать убытки с экс-директора предприятия Сергея Некрасова. В поданном иске на 4,5 миллиона рублей отказал Арбитражный суд Пермского края. Определение суда опубликовано на сайте «Федресурс».

«Определением суда отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков с Некрасова Сергея Леонидовича в сумме 4503875 рублей. Привлечение к ответственности — не привлечен», — сообщается в определении.

Экс-директора ПАО «Трест 14» Сергея Некрасова привлекали к финансовой ответственности по делу о банкротстве застройщика, в отношение которого было введено конкурсное производство. Некрасов возглавлял компанию с января 2020 года, сменив предыдущего руководителя Владимира Мачехина. Смена топ-менеджмента произошла на фоне финансовых проблем предприятия.