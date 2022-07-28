В Воронеже школьник устроил развратные танцы на могилах ветеранов. «Я королева, мне все можно»

28 июля 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Житель Воронежа осквернил могилы ветеранов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подросток из Воронежа помочился на могилы ветеранов на местном кладбище, а также устроил развратные танцы. Видеоролики он разместил в соцсетях. «Я королева, мне все можно. Я ссу на могилу какой-то бабки. Слава ЛГБТ», — заявлял он. На данный видеоролик уже отреагировали в ГУ МВД РФ по Воронежской области. «В ходе мониторинга СМИ была выявлена данная видеозапись. По этому факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Также на видео отреагировала и журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она уточнила, что действия мальчика уже тянут на несколько статей Уголовного кодекса РФ. «Пропаганда ЛГБТ как минимум, если какая-то из могил принадлежит ветерану — реабилитация нацизма», — написала Собчак. Также она спрогнозировала дальнейшее развитие событий: поимка, извинения, арест, статья, суд, срок. Ранее URA.RU сообщало, что блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга опасается внимания телеведущего Владимира Соловьева после откровенного танца возле Ельцин Центра. А Собчак посмеялась над участниками «Гомофобного пикника» в Екатеринбурге и назвала мероприятие «типичными посиделками школьников».

Подросток из Воронежа помочился на могилы ветеранов на местном кладбище, а также устроил развратные танцы. Видеоролики он разместил в соцсетях. «Я королева, мне все можно. Я ссу на могилу какой-то бабки. Слава ЛГБТ», — заявлял он. На данный видеоролик уже отреагировали в ГУ МВД РФ по Воронежской области. «В ходе мониторинга СМИ была выявлена данная видеозапись. По этому факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Также на видео отреагировала и журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она уточнила, что действия мальчика уже тянут на несколько статей Уголовного кодекса РФ. «Пропаганда ЛГБТ как минимум, если какая-то из могил принадлежит ветерану — реабилитация нацизма», — написала Собчак. Также она спрогнозировала дальнейшее развитие событий: поимка, извинения, арест, статья, суд, срок. Ранее URA.RU сообщало, что блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга опасается внимания телеведущего Владимира Соловьева после откровенного танца возле Ельцин Центра. А Собчак посмеялась над участниками «Гомофобного пикника» в Екатеринбурге и назвала мероприятие «типичными посиделками школьников».