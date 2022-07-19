Собчак обсмеяла участников «Гомофобного пикника» в Екатеринбурге. «Типичные посиделки школьников»

19 июля 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Телеведущая Ксения Собчак посмеялась над участниками «Гомофобного пикника» в Екатеринбурге и назвала мероприятие «типичными посиделками школьников». Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «„Гомофобный пикник“ в Екатеринбурге в итоге это типичные посиделки школьников на лавке во дворе, только при отсутствии лавок во дворе», — написала телеведущая. «Гомофобный пикник» в Екатеринбурге прошел в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Несмотря на резонанс в СМИ, на пикник пришло всего лишь 20 человек. Организаторами выступило движение «Белые в городе». Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. При этом организаторы разрешили прийти на собрание представителям ЛГБТ и заявили, что охранять порядок будут народные дружинники.