Захарова высмеяла страх властей США говорить о кризисе

Мария Захарова рассказывает, что США перестали употреблять слова «рецессия» и «паника» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла решения американских властей замалчивать и отрицать рецессию и кризис в стране. Об этом она заявляла в своем telegram-канале. По словам Захаровой, в США считают, что нет слова, значит нет проблем.

«В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда „рецессия“. Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово „паника“ в контексте экономического кризиса. Нет слова — нет проблемы», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она отметила, что раньше «американских политических эквилибристов» выручали другие слова, например, «спад» и «замедление». Но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы такие термины, как «путинский налог», «путинские цены» и тд. «Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде „внешней рецессии“ или „рециссионной интервенции Кремля“», — отметила Захарова.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе.