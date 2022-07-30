Клишас назвал мразью консула, заявившую о ненависти к русским

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас призвал выслать норвежского консула Фото:

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал мразью консула Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая сказала, что ненавидит русских. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Что тут прорабатывать? Нужно выслать эту мразь», — написал в своем Клишас в telegram-канале. Так он отреагировал на информацию, что МИД РФ прорабатывает варианты реакции на заявление норвежского консула.

Элисабет Эллингсен сказала, что ненавидит русских, в разговоре с сотрудниками отеля в Мурманске, передает телеканал 360. Она не захотела ждать, пока уберут ее номер и заявила, что привыкла к чистоте и она «не какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», сообщает Life. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в МИД думают, как отреагировать.

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Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал мразью консула Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая сказала, что ненавидит русских. Об этом он написал в своих соцсетях. «Что тут прорабатывать? Нужно выслать эту мразь», — написал в своем Клишас в telegram-канале. Так он отреагировал на информацию, что МИД РФ прорабатывает варианты реакции на заявление норвежского консула. Элисабет Эллингсен сказала, что ненавидит русских, в разговоре с сотрудниками отеля в Мурманске, передает телеканал 360. Она не захотела ждать, пока уберут ее номер и заявила, что привыкла к чистоте и она «не какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», сообщает Life. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в МИД думают, как отреагировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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