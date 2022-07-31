31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

В больницы ХМАО возвращают спецрежим

© Служба новостей «URA.RU»
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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, врачи, больница, коронавирус, красная зона
Для посетителей на входе медучреждений вновь вводят обязательную проверку температуры Фото:
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Коронавирус COVID-19

В медицинские учреждения ХМАО с 1 августа возвращают обязательную проверку термометрии посетителей на входе, а также ряд дополнительных мер ковид-профилактики. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской травматологической больнице.

«Руководителей медучреждений вновь обязали организовать на постоянной основе ряд противоэпидемических мероприятий. Среди них измерение температуры тела на входе, соблюдение масочного режима и гигиены рук, разделение потоков соматических пациентов и пациентов с подозрением на острые инфекционные заболевания», — сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на приказ главы депздрава ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО завезли назальную вакцину от COVID, но привиться ей нельзя. В медицинский учреждениях округа отсутствую атомайзеры (специальные распылители). Устройства еще только предстоит закупить.

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В медицинские учреждения ХМАО с 1 августа возвращают обязательную проверку термометрии посетителей на входе, а также ряд дополнительных мер ковид-профилактики. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской травматологической больнице. «Руководителей медучреждений вновь обязали организовать на постоянной основе ряд противоэпидемических мероприятий. Среди них измерение температуры тела на входе, соблюдение масочного режима и гигиены рук, разделение потоков соматических пациентов и пациентов с подозрением на острые инфекционные заболевания», — сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на приказ главы депздрава ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО завезли назальную вакцину от COVID, но привиться ей нельзя. В медицинский учреждениях округа отсутствую атомайзеры (специальные распылители). Устройства еще только предстоит закупить.
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