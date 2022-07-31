В больницы ХМАО возвращают спецрежим

01 августа 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Для посетителей на входе медучреждений вновь вводят обязательную проверку температуры Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В медицинские учреждения ХМАО с 1 августа возвращают обязательную проверку термометрии посетителей на входе, а также ряд дополнительных мер ковид-профилактики. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской травматологической больнице. «Руководителей медучреждений вновь обязали организовать на постоянной основе ряд противоэпидемических мероприятий. Среди них измерение температуры тела на входе, соблюдение масочного режима и гигиены рук, разделение потоков соматических пациентов и пациентов с подозрением на острые инфекционные заболевания», — сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на приказ главы депздрава ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО завезли назальную вакцину от COVID, но привиться ей нельзя. В медицинский учреждениях округа отсутствую атомайзеры (специальные распылители). Устройства еще только предстоит закупить.

В медицинские учреждения ХМАО с 1 августа возвращают обязательную проверку термометрии посетителей на входе, а также ряд дополнительных мер ковид-профилактики. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской травматологической больнице. «Руководителей медучреждений вновь обязали организовать на постоянной основе ряд противоэпидемических мероприятий. Среди них измерение температуры тела на входе, соблюдение масочного режима и гигиены рук, разделение потоков соматических пациентов и пациентов с подозрением на острые инфекционные заболевания», — сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на приказ главы депздрава ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО завезли назальную вакцину от COVID, но привиться ей нельзя. В медицинский учреждениях округа отсутствую атомайзеры (специальные распылители). Устройства еще только предстоит закупить.