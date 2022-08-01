В Перми отменили показ голливудских фильмов

Билеты, купленные на показы с «предсеансовым обслуживанием» были возвращены Фото: Размик Закарян © URA.RU

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отменили «предсеансовое обслуживание». Такая услуга предполагала показ зарубежных фильмов от студий, которые приостановили деятельность в РФ, в паре с отечественным кино. По «предсеансовому обслуживанию» также должны были показывать фильмы и в кинотеатрах Перми.

«Показ зарубежных фильмов от студий, которые приостановили деятельность в России, в формате видеоматериала в паре с отечественными лентами отменен», — сообщает «ТАСС». Все билеты купленные на такие сеансы, были возвращены.

Как заявил гендиректор объединенной сети Алексей Васясин, совет директоров компании не согласовал парный показ фильмов. «Предсеансовое обслуживание» могло нанести ущерб правообладателям. Однако, как отметил Васясин, изначальная цель акции по привлечению к проблеме отрасли кинопроката выполнена. Теперь владельцы объединенной сети ждут от Министерства культуры встречных шагов.

Ранее сообщалось, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» будут показывать голливудские фильмы попарно с российскими фильмами. Зарубежное кино должно было показываться перед отечественными картинами, такой прокат не требовал специального разрешения. Из-за проведения спецоперации РФ на территории Украины, многие западные кинокомпании начали приостанавливать свою деятельность в России и отменять показ своих фильмов.