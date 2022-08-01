В ЯНАО ищут проектировщика на зарплату в три миллиона рублей

02 августа 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

За работу над проектированием объекта в Салехарде сотруднику готовы платить три миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде омская компания «Престиж ЛТФ» открыла вакансию по проектированию моста и дороги через реку Шайтанку — за работу предлагается зарплата в три миллиона рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте Avito. «Сфера деятельности: строительство. График работы: полный день. Частота выплат: дважды в месяц. Где предстоит работать: на дому. Опыт работы: более пяти лет. Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта объекта. Сооружение: Мост через реку Шайтанку в городе Салехарде, ЯНАО, Салехард, улица Чубынина, сооружение 40», — говорится в объявлении. По указанному в объявлении номеру посоветовали обратиться за пояснениями к руководителю проектов. Оперативно связаться с ним не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее сообщалось, что самую высокооплачиваемую работу в ЯНАО предлагают строителям-вахтовикам. Эти вакансии в регионе пользуются спросом.

В Салехарде омская компания «Престиж ЛТФ» открыла вакансию по проектированию моста и дороги через реку Шайтанку — за работу предлагается зарплата в три миллиона рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте Avito. «Сфера деятельности: строительство. График работы: полный день. Частота выплат: дважды в месяц. Где предстоит работать: на дому. Опыт работы: более пяти лет. Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта объекта. Сооружение: Мост через реку Шайтанку в городе Салехарде, ЯНАО, Салехард, улица Чубынина, сооружение 40», — говорится в объявлении. По указанному в объявлении номеру посоветовали обратиться за пояснениями к руководителю проектов. Оперативно связаться с ним не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее сообщалось, что самую высокооплачиваемую работу в ЯНАО предлагают строителям-вахтовикам. Эти вакансии в регионе пользуются спросом.