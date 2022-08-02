В Перми на девушку напал маньяк

03 августа 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Маньяк выслеживал девушку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В подъезде дома по ул. Стахановская, 13 в Перми на возвращавшуюся вечером 2 августа девушку напал маньяк. Информация об этом размещена в группе «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Осторожно маньяк!!! Стахановская, 13 — было совершено нападение на девушку в подъезде дома с целью изнасилования. Парень. На вид 28 лет. Зашел в подъезд вместе с девушкой и напал в пролете, где висят ящики для писем», — говорится в сообщении. Девушка сильно закричала, что отпугнуло преступника. Автор сообщения в группе «Подслушано» Вера Градобоева-Стреженюк — старшая по подъезду в доме, где произошло нападение — пояснила «КП-Пермь», что мужчина преследовал девушку несколько сотен метров. А после того, как она открыла дверь подъезда, выскочил вперед. Он напал на нее в пролете между первым и вторым этажом, повалил на лестницу и засунул руку между ног. Девушка живет в квартире на втором этаже вместе с молодым человеком. Она сразу же вызвала полицию. «КП-Пермь» рассказали, что дело передано в следственный комитет. По словам Веры Градобоевой-Стреженюк, теперь жители дома опасаются повторных нападений. Ранее URA.RU сообщало о нападении маньяка-рецидивиста в Мотовилихинском районе Перми.

В подъезде дома по ул. Стахановская, 13 в Перми на возвращавшуюся вечером 2 августа девушку напал маньяк. Информация об этом размещена в группе «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Осторожно маньяк!!! Стахановская, 13 — было совершено нападение на девушку в подъезде дома с целью изнасилования. Парень. На вид 28 лет. Зашел в подъезд вместе с девушкой и напал в пролете, где висят ящики для писем», — говорится в сообщении. Девушка сильно закричала, что отпугнуло преступника. Автор сообщения в группе «Подслушано» Вера Градобоева-Стреженюк — старшая по подъезду в доме, где произошло нападение — пояснила «КП-Пермь», что мужчина преследовал девушку несколько сотен метров. А после того, как она открыла дверь подъезда, выскочил вперед. Он напал на нее в пролете между первым и вторым этажом, повалил на лестницу и засунул руку между ног. Девушка живет в квартире на втором этаже вместе с молодым человеком. Она сразу же вызвала полицию. «КП-Пермь» рассказали, что дело передано в следственный комитет. По словам Веры Градобоевой-Стреженюк, теперь жители дома опасаются повторных нападений. Ранее URA.RU сообщало о нападении маньяка-рецидивиста в Мотовилихинском районе Перми.