В Перми маньяк-рецидивист изнасиловал женщину

Ранее обвиняемого уже судили за изнасилование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми задержали мужчину, которого обвиняют в изнасиловании. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Пермскому краю.

«По версии следствия, 22 июня 2022 года в дневное время на территории Мотовилихинского района города Перми, ранее судимый за аналогичное преступление житель города Перми, напал на прохожую и, применяя насилие в отношении потерпевшей, изнасиловал ее. Преступление было раскрыто по горячим следам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательств.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Перми подозревают в изнасиловании родственницы. А в Пермском районе двое подростков изнасиловали женщину.