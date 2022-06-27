27 июня 2022

В Перми маньяк-рецидивист изнасиловал женщину

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Ранее обвиняемого уже судили за изнасилование Фото:

В Перми задержали мужчину, которого обвиняют в изнасиловании. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Пермскому краю.

«По версии следствия, 22 июня 2022 года в дневное время на территории Мотовилихинского района города Перми, ранее судимый за аналогичное преступление житель города Перми, напал на прохожую и, применяя насилие в отношении потерпевшей, изнасиловал ее. Преступление было раскрыто по горячим следам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательств.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Перми подозревают в изнасиловании родственницы. А в Пермском районе двое подростков изнасиловали женщину.

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В Перми задержали мужчину, которого обвиняют в изнасиловании. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Пермскому краю. «По версии следствия, 22 июня 2022 года в дневное время на территории Мотовилихинского района города Перми, ранее судимый за аналогичное преступление житель города Перми, напал на прохожую и, применяя насилие в отношении потерпевшей, изнасиловал ее. Преступление было раскрыто по горячим следам», — сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательств. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Перми подозревают в изнасиловании родственницы. А в Пермском районе двое подростков изнасиловали женщину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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