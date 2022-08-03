Пермяков напугал столб дыма на производственном объекте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Пермского края обсуждают в соцсетях высокий столб дыма возле одного из калийных рудников соликамского предприятия. Видео с места событий появилось в соцсетях.

«Божечки! Что, опять за пожар?» — написала одна из пользователей под постом в группе «Подслушано Боровск Соликамск Культурный» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ПАО «Уралкалий» пояснили, что инцидент произошел 3 августа в 19 часов 40 минут по местному времени. Место происшествия — конвейер участка удаления отходов рудоуправления Соликамск-1. В 20 часов 12 минут по местному времени задымление было локализовано, в 20 часов 28 минут — ликвидировано.

По данным предприятия, пострадавших в происшествии нет. Производственные объекты соликамской компании работают в обычном режиме. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Обновлено в 22:57

По данным, опубликованным в оперативной сводке на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю, было установлено, что происходит горение производственного оборудования на площади 120 квадратных метров. К месту задымления были направлены силы и средства в количестве 24 человек личного состава и 5 единиц техники. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы ведомства проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины возникновения задымления устанавливаются.

О том, что на главном мусорном полигоне Перми «Софроны» потушили тлеющий мусор, URA.RU писало ранее. Силы МЧС контролировали периметр территории, чтобы возможный огонь не вышел за пределы свалки. Дежурство осуществляли три пожарные машины.