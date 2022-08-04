Директора института УрФУ оставили за решеткой до октября

Евгения Шурманова отправили в изолятор в середине июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор института физкультуры и спорта УрФУ Евгений Шурманов, обвиняемый в мошенничестве, останется в СИЗО до 8 октября. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Шурманов находится под арестом с середины июня.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить срок содержания Шурманова до 8 октября. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток», — огласила судья Анна Щелконогова. Суд не исключил, что Шурманов, находясь вне стен СИЗО, может скрыться или повлиять на ход расследования.

В ходе заседания сторона обвинения настаивала, что Шурманова необходимо оставить в изоляторе еще на два месяца, поскольку в короткий срок завершить следственные действия невозможно. Защита же, напротив, просила отпустить Шурманова из СИЗО и назначить более мягкую меру. Адвокат Сергей Прибылев подчеркивал, что представители обвиняемого не против домашнего ареста.

Сам Шурманов в ходе обсуждения поведал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем — в любой момент у него, по собственным словам, может случиться сердечный приступ. В СИЗО он уже не раз обращался за медпомощью. Поэтому предлагал суду рассмотреть любой вариант: отправку под домашний арест, запрет определенных действий или отпуск под залог.

О задержании Шурманова стало известно утром 15 июня. Впервые сотрудники ФСБ приходили к нему в середине апреля и, по одной из версий, проверяли сведения о возможных махинации вокруг чемпионата мира-2019 в Екатеринбурге. После задержания Шурманову предъявили обвинения в мошенничестве, а 17 июня арестовали почти на два месяца. Пока менеджер был в СИЗО, против него возбудили второе уголовное — о хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Шурманов какую-либо вину не признает.