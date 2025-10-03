03 октября 2025

Под Екатеринбургом мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа, спасаясь от пожара. Видео

В поселке Цементный из-за пожара мужчина выпрыгнул из окна
В результате пожара пострадал один человек
В поселке Цементный (Свердловская область) в одном из домов на улице Ленина произошел пожар. Мужчина, спасаясь от языков пламени, выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Пострадавший выжил, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 18 человек, в том числе двое детей. С помощью спас-устройства пожарно спасательными подразделениями было спасено пять человек. Пострадал один человек», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. С огнем сражались 12 пожарных.  Пламя удалось усмирить за час.

