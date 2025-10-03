В поселке Цементный (Свердловская область) в одном из домов на улице Ленина произошел пожар. Мужчина, спасаясь от языков пламени, выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Пострадавший выжил, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 18 человек, в том числе двое детей. С помощью спас-устройства пожарно спасательными подразделениями было спасено пять человек. Пострадал один человек», — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. С огнем сражались 12 пожарных. Пламя удалось усмирить за час.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!