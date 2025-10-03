03 октября 2025

Дело главы киноклуба Ельцин Центра вновь попало в суд

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вновь поступило дело главы киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова. Согласно картотеке суда, слушание назначено на 23 октября 2025 года.

Согласно данным сайта суда, заседание пройдет в 09:30 утра. Причина, по которой административное дело вновь появилось в базе данных не называется.

В августе 2025 года Шмырова обвинили в дискредитации ВС РФ за посты в соцсетях  2022 года. В начале сентября состоялся суд, на который мужчина не явился. Тогда Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказался штрафовать куратора киноклуба Ельцин Центра. Протокол вернули в полицию.

