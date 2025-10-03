Вадим Самойлов, основатель группы «Агата Кристи», в свой день рождение решил посадить именное дерево в центре Екатеринбурга. Мероприятие организовали в Дендропарке фанаты и представители парка. О таком необычном подарке артист рассказал в своем telegram-канале.
«Ну и сегодняшний подарок для меня очень торжественный. Это так ценно — посадить именное дерево, в центре родного города, в кругу людей, которые дышат на одной волне», — заявил Самойлов.
Также на мероприятии присутствовали фанаты музыканта. Они вместе с Самойловым посадили дерево, а также вручили ему памятные подарки. Сам артист расписался на вещах своих фанатов, а также сделал несколько совместных фотографий со всеми участниками акции.
Telegram-канал «Вадим Самойлов / Агата Кристи»
