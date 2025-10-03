03 октября 2025

Основатель «Агаты Кристи» Самойлов посадил именное дерево в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самойлов посадил дерево в свое день рождение
Самойлов посадил дерево в свое день рождение Фото:

Вадим Самойлов, основатель группы «Агата Кристи», в свой день рождение решил посадить именное дерево в центре Екатеринбурга. Мероприятие организовали в Дендропарке фанаты и представители парка. О таком необычном подарке артист рассказал в своем telegram-канале.

«Ну и сегодняшний подарок для меня очень торжественный. Это так ценно — посадить именное дерево, в центре родного города, в кругу людей, которые дышат на одной волне», — заявил Самойлов.

Также на мероприятии присутствовали фанаты музыканта. Они вместе с Самойловым посадили дерево, а также вручили ему памятные подарки. Сам артист расписался на вещах своих фанатов, а также сделал несколько совместных фотографий со всеми участниками акции.

Telegram-канал «Вадим Самойлов / Агата Кристи»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вадим Самойлов, основатель группы «Агата Кристи», в свой день рождение решил посадить именное дерево в центре Екатеринбурга. Мероприятие организовали в Дендропарке фанаты и представители парка. О таком необычном подарке артист рассказал в своем telegram-канале. «Ну и сегодняшний подарок для меня очень торжественный. Это так ценно — посадить именное дерево, в центре родного города, в кругу людей, которые дышат на одной волне», — заявил Самойлов. Также на мероприятии присутствовали фанаты музыканта. Они вместе с Самойловым посадили дерево, а также вручили ему памятные подарки. Сам артист расписался на вещах своих фанатов, а также сделал несколько совместных фотографий со всеми участниками акции. Telegram-канал «Вадим Самойлов / Агата Кристи»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...