03 октября 2025

Музыкальный оркестр проехался по центру Нижнего Тагила

Трамвай проехался по центру города
Трамвай проехался по центру города Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в третий раз проехался музыкальный трамвай. Представители городского оркестра решили порадовать тагильчан музыкой на баяне и саксофоне. Подробности о необычной акции рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Сегодня в третий раз в путешествие отправился Музыкальный трамвай с артистами Нижнетагильской филармонии. Музыканты оркестра „Тагильские гармоники“ Ольга Харькова и Сергей Бритман, саксофонист оркестра „Тагил-бэнд“ Тимофей Петров порадовали тагильчан чудесными мелодиями», — заявил мэр Нижнего Тагила в своем telegram-канале.

Многие жители были в восторге от такого подарка. Некоторые даже пустились в пляс прямо во время поездки.

