МЧС ДНР остановило утечку аммиака на пивзаводе в Донецке

11 августа 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС ДНР ликвидировали утечку аммиака на пивзаводе в Донецке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы МЧС Донецкой народной республики смогли предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР. «По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram. Уточняется, что сейчас спасатели ликвидируют возгорание на складе готовой продукции. Всего к ликвидации аварии привлечено 13 единиц техники и 51 человек личного состава. Ранее Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ, в результате которого произошла утечка аммиака на пивзаводе в Донецке. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу. В МЧС ДНР сообщили, что в результате аварии пострадали три человека. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Силы МЧС Донецкой народной республики смогли предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР. «По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram. Уточняется, что сейчас спасатели ликвидируют возгорание на складе готовой продукции. Всего к ликвидации аварии привлечено 13 единиц техники и 51 человек личного состава. Ранее Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ, в результате которого произошла утечка аммиака на пивзаводе в Донецке. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу. В МЧС ДНР сообщили, что в результате аварии пострадали три человека. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.