10 августа 2022

МЧС ДНР остановило утечку аммиака на пивзаводе в Донецке

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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
Спасатели МЧС ДНР ликвидировали утечку аммиака на пивзаводе в Донецке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силы МЧС Донецкой народной республики смогли предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

«По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram. Уточняется, что сейчас спасатели ликвидируют возгорание на складе готовой продукции. Всего к ликвидации аварии привлечено 13 единиц техники и 51 человек личного состава.

Ранее Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ, в результате которого произошла утечка аммиака на пивзаводе в Донецке. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу. В МЧС ДНР сообщили, что в результате аварии пострадали три человека.

На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Силы МЧС Донецкой народной республики смогли предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР. «По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram. Уточняется, что сейчас спасатели ликвидируют возгорание на складе готовой продукции. Всего к ликвидации аварии привлечено 13 единиц техники и 51 человек личного состава. Ранее Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ, в результате которого произошла утечка аммиака на пивзаводе в Донецке. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу. В МЧС ДНР сообщили, что в результате аварии пострадали три человека. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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