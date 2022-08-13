Куйвашев заявил, что вернет славную традицию в Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вернет в Екатеринбург к 300-летию города славную традицию, при которой для прибывающих поездов на железнодорожном вокзале будет включаться «Свердловский вальс». Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Недавно ко мне в приемную пришло обращение — предложили включать для прибывающих поездов дальнего следования на железнодорожном вокзале „Свердловский вальс“ Евгения Родыгина, как 50 лет назад. Предложил эту идею главе СвЖД Ивану Колесникову, думаю, они поддержат, и к 300-летию Екатеринбурга мы вернем эту славную традицию», — говорится в сообщении.
«Свердловский вальс» — главная песня о столице Урала. Вальс написан легендарным уральским композитором Евгением Родыгиным и поэтом Григорием Варшавским в 1962 году. Многие считают вальс гимном Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев впервые вырвался на тусовку строителей в ЦПКиО.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вернет в Екатеринбург к 300-летию города славную традицию, при которой для прибывающих поездов на железнодорожном вокзале будет включаться «Свердловский вальс». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Недавно ко мне в приемную пришло обращение — предложили включать для прибывающих поездов дальнего следования на железнодорожном вокзале „Свердловский вальс“ Евгения Родыгина, как 50 лет назад. Предложил эту идею главе СвЖД Ивану Колесникову, думаю, они поддержат, и к 300-летию Екатеринбурга мы вернем эту славную традицию», — говорится в сообщении. «Свердловский вальс» — главная песня о столице Урала. Вальс написан легендарным уральским композитором Евгением Родыгиным и поэтом Григорием Варшавским в 1962 году. Многие считают вальс гимном Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев впервые вырвался на тусовку строителей в ЦПКиО.