13 августа 2022

Куйвашев заявил, что вернет славную традицию в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев и Орлов в Домне. Екатеринбург , куйвашев евгений
Губернатор хочет, чтобы на железнодорожном вокзале включался «Свердловский вальс», когда проезжают поезда Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вернет в Екатеринбург к 300-летию города славную традицию, при которой для прибывающих поездов на железнодорожном вокзале будет включаться «Свердловский вальс». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Недавно ко мне в приемную пришло обращение — предложили включать для прибывающих поездов дальнего следования на железнодорожном вокзале „Свердловский вальс“ Евгения Родыгина, как 50 лет назад. Предложил эту идею главе СвЖД Ивану Колесникову, думаю, они поддержат, и к 300-летию Екатеринбурга мы вернем эту славную традицию», — говорится в сообщении.

«Свердловский вальс» — главная песня о столице Урала. Вальс написан легендарным уральским композитором Евгением Родыгиным и поэтом Григорием Варшавским в 1962 году. Многие считают вальс гимном Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев впервые вырвался на тусовку строителей в ЦПКиО.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вернет в Екатеринбург к 300-летию города славную традицию, при которой для прибывающих поездов на железнодорожном вокзале будет включаться «Свердловский вальс». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Недавно ко мне в приемную пришло обращение — предложили включать для прибывающих поездов дальнего следования на железнодорожном вокзале „Свердловский вальс“ Евгения Родыгина, как 50 лет назад. Предложил эту идею главе СвЖД Ивану Колесникову, думаю, они поддержат, и к 300-летию Екатеринбурга мы вернем эту славную традицию», — говорится в сообщении. «Свердловский вальс» — главная песня о столице Урала. Вальс написан легендарным уральским композитором Евгением Родыгиным и поэтом Григорием Варшавским в 1962 году. Многие считают вальс гимном Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев впервые вырвался на тусовку строителей в ЦПКиО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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