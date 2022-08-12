Были опасения, что Евгений Куйвашев (по центру) не успеет вернуться из Ирбита (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев приехал на День строителя, который 13 августа отмечается в екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО). По словам завсегдатаев таких праздников, для Куйвашева это едва ли не первый подобный опыт за все время работы в регионе.

«Строительному комплексу сейчас повышенное внимание уделяется», — 10 августа говорил корреспонденту мэр Алексей Орлов, объясняя появление парка Маяковского в графике Куйвашева. Но событие может иметь и политический подтекст: во-первых, до губернаторских выборов остался месяц, во-вторых, застройщики — основные партнеры властей в продвижении главы региона в Екатеринбурге. Кстати, среди сопровождающих Куйвашева был его неформальный советник, политтехнолог Ринат Хазеев.

Самого Орлова сегодня нет (отпуск). Администрацию представляет вице-мэр Рустам Галямов. Знакомый девелопер утверждает, что визита Куйвашева якобы добился именно он. Ожидалось, что на празднике, возможно, будет и полпред президента РФ на Урале Владимир Якушев. Но не получилось. Впрочем, застройщики могли поговорить с ним еще 11 августа, когда вместе с Куйвашевым он проводил закрытую встречу в «Синара Центре» — после церемонии награждения.

Организаторы опасались, что в парке Маяковского сегодня не будет и губернатора: утром он уехал в Ирбит. Но в итоге успел. В момент его появления в ЦПКиО было многолюдно. Большая развлекательная программа для тысяч горожан идет с полудня.

Куйвашеву предложили посидеть за рулем машины. «В другой раз», — воздержался он. Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Сначала Куйвашеву показали экскаваторы российского производства. Затем — двери от «Синержи Дорс». Каждому спикеру он задавал волнующий вопрос: что с импортозамещением. Собеседники успокаивали — почти все свое. На других стендах губернатора уговаривали на мастер-классы. Он отказывался. А от совместных фото — нет (протокол злился). Взяться за дрель Куйвашев согласился только возле шатра Knauf.

Кульминацией визита стала речь на сцене. «По тому, как проходит праздник мы видим, какое отношение у горожан к строителям. У нас, в Екатеринбурге и Свердловской области, строители основательные, трудолюбивые. Сегодня мне понравилась подача раннего профориентирования, мы видим, сколько детей сегодня, и это здорово», — сказал губернатор. Еле отбившись от многочисленных желающих сделать селфи, Куйвашев перешел в VIP-зону, где весь день и сидят директора компаний.

В момент появления губернатора, около 18:00, в парке Маяковского было многолюдно. Фото у губернатора попросили не меньше двух десятков прохожих Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Провожая Куйвашева к сцене, Рустам Галямов использовал момент и о чем-то ему доложил (хотя и так общаются регулярно) Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Выхода на сцену пришлось подождать Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Остаток вечера Куйвашев провел в VIP-зоне, куда пускают только по спискам Фото: Денис Аллаяров © URA.RU