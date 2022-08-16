Минобороны: авиация РФ уничтожила командный пункт ВСУ

Авиация РФ уничтожила командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Кроме того, был ликвидирован и пункт временной дислокации бригады ВСУ в районе населенного пункта Лозовое. Всего было уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.
Ранее в Минобороны РФ говорили, что вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса.
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Авиация РФ уничтожила командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Кроме того, был ликвидирован и пункт временной дислокации бригады ВСУ в районе населенного пункта Лозовое. Всего было уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов. Ранее в Минобороны РФ говорили, что вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса.