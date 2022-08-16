Жителям Кургана в микрорайоне Черемухово приходится ждать автобусы на остановке, которая находится в кустах. Об этом житель Кургана сообщил в соцсети «ВКонтакте».
«Микрорайон Черемухово, остановка ул. Рябиновая. Людям приходится стоять в кустах на перекрестке», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Курган».
В комментариях под постом ответил представитель городской администрации. «Направили обращение в департамент развития городского хозяйства для принятия мер. Ответим дополнительно», — рассказали в мэрии. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.
Ранее жители Кургана жаловались, что в микрорайоне Чистое поле остановочный комплекс появился в месте, к которому невозможно подойти или подъехать. Представители власти отвечали, что на тот момент там не были закончены работы. В дальнейшем остановку планировали установить, а дорогу отсыпать и выровнять.
Возле этого места останавливаются автобусы двух маршрутов
Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган»
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Жителям Кургана в микрорайоне Черемухово приходится ждать автобусы на остановке, которая находится в кустах. Об этом житель Кургана сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Микрорайон Черемухово, остановка ул. Рябиновая. Людям приходится стоять в кустах на перекрестке», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Курган». В комментариях под постом ответил представитель городской администрации. «Направили обращение в департамент развития городского хозяйства для принятия мер. Ответим дополнительно», — рассказали в мэрии. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее жители Кургана жаловались, что в микрорайоне Чистое поле остановочный комплекс появился в месте, к которому невозможно подойти или подъехать. Представители власти отвечали, что на тот момент там не были закончены работы. В дальнейшем остановку планировали установить, а дорогу отсыпать и выровнять.