По словам горожанина, людям приходится стоять в кустах на перекрестке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Кургана в микрорайоне Черемухово приходится ждать автобусы на остановке, которая находится в кустах. Об этом житель Кургана сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Микрорайон Черемухово, остановка ул. Рябиновая. Людям приходится стоять в кустах на перекрестке», — написал анонимный пользователь в группе «ЧП Курган».

В комментариях под постом ответил представитель городской администрации. «Направили обращение в департамент развития городского хозяйства для принятия мер. Ответим дополнительно», — рассказали в мэрии. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее жители Кургана жаловались, что в микрорайоне Чистое поле остановочный комплекс появился в месте, к которому невозможно подойти или подъехать. Представители власти отвечали, что на тот момент там не были закончены работы. В дальнейшем остановку планировали установить, а дорогу отсыпать и выровнять.