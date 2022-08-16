Челябинцу дали 11 лет колонии за смертельное ДТП на внедорожнике

Курчатовский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении 50-летнего Игоря Булаенко, который в мае прошлого года устроил на своем внедорожнике ДТП, где погибли два человека. Он получил 11 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«24 мая 2021 года обвиняемый, будучи пьяным управлял автомобилем Land Rover Freelander и у дома № 43 по улице Куйбышева в зоне действия запрещающего дорожного знака „Ограничение максимальной скорости“ -20 км/ч, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным ВАЗ-21060. В результате водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, сын и мать, скончались, второму пассажиру причинен тяжкий вред здоровью», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Суд признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц»). Ему назначено 11 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, частично удовлетворены исковые требования троих потерпевших о взыскании причиненного морального вреда на сумму 6 млн рублей.
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