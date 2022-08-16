Рост цен на отдых тюменцев за рубежом в пять раз обогнал инфляцию

17 августа 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

За год поездки на зарубежные морские курорты для тюменцев подорожали на более чем 63% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Годовой рост цен на услуги зарубежного туризма в Тюменской области по итогам июля составил 63,16%, тогда как инфляция в регионе достигла лишь 11,64%. Такие данные на своем сайте приводит Банк России. Увеличение стоимости также наблюдается и в продуктовом сегменте. «Годовая инфляция в Тюменской области в июле составила 11,64%. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заметно увеличился темп роста цен на путевки в Турцию и Египет — до 63,16%», — сообщается на сайте Центробанка. Эксперты объясняют ситуацию повышенным спросом на зарубежный отдых, одновременно с ростом издержек авиакомпаний. Из-за введенных ограничений на международные полеты рейсы стали продолжительнее, а их число сократилось. Отмечается и рост цен на продукты. Так, максимально за год подорожали сахар (на 45,54%), чай, кофе и какао (+26,88), макароны и крупы (+25,88%), а также сыр (+22,19%). Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла 18 место в рейтинге регионов России по соотношению заработной платы к стоимости потребительской корзины. Последняя суммарно стоит порядка 21 200 трублей, тогда как средняя зарплата в области 54 700.

Годовой рост цен на услуги зарубежного туризма в Тюменской области по итогам июля составил 63,16%, тогда как инфляция в регионе достигла лишь 11,64%. Такие данные на своем сайте приводит Банк России. Увеличение стоимости также наблюдается и в продуктовом сегменте. «Годовая инфляция в Тюменской области в июле составила 11,64%. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заметно увеличился темп роста цен на путевки в Турцию и Египет — до 63,16%», — сообщается на сайте Центробанка. Эксперты объясняют ситуацию повышенным спросом на зарубежный отдых, одновременно с ростом издержек авиакомпаний. Из-за введенных ограничений на международные полеты рейсы стали продолжительнее, а их число сократилось. Отмечается и рост цен на продукты. Так, максимально за год подорожали сахар (на 45,54%), чай, кофе и какао (+26,88), макароны и крупы (+25,88%), а также сыр (+22,19%). Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла 18 место в рейтинге регионов России по соотношению заработной платы к стоимости потребительской корзины. Последняя суммарно стоит порядка 21 200 трублей, тогда как средняя зарплата в области 54 700.