Неизвестный представлялся геологом и будущим сотрудником ФСБ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) напугал неизвестный мужчина, который разгуливает по городу и угрожает сотрудникам магазина, при этом рассказывая о своей причастности к каннибализму. Об этом в соцсетях рассказали горожане, которые лично столкнулись с ситуацией.

«Люди дорогие, что за чудик шастает по Юбилейному микрорайону? Начал к нам заходить в „Усладу“ и требовать кофе бесплатно. Сначала говорил, что он то ли археолог, то ли геолог. Потом, что пробовал человечину, и как ему понравилось, а потом, что он в ФСБ устраивается. Сегодня выдал: „Если хотите живыми доехать домой, налейте кофе“. Опасен ли он или угрожает? Просто непонятно. Жутко очень», — написал анонимно автор в группе «Подслушано Новый Уренгой».

Мнение горожан под постом разделилось: кто-то предположил, что мужчина пьян, а кто-то посчитал, что у него психическое отклонение. «Ничего смешного, такой тип опасен для людей, а если дети на него нарвутся. Звоните в полицию», — посоветовала Ольга Дятлова. «Не умеет пьяный себя вести, то пусть получает. Что нянчиться с такими, их развилось куча», — добавил Евгений Андреев.

В УМВД по ЯНАО агентству сообщили, что ситуация взята на контроль. «Информация зарегистрирована. В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливается личность гражданина», — ответили в пресс-службе. Корреспондент направил запрос в Федеральную службу безопасности, на момент публикации ответ не поступил.

Мужчина, который напугал людей Фото: соцсети