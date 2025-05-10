В КНДР заявили, что всегда будут рядом с Россией

ЦТАК: КНДР всегда будет рядом с побеждающей Россией
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В КНДР отметили готовность защищать суверенитет России
В КНДР отметили готовность защищать суверенитет России Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

ЦК ТПК, Госсовет КНДР, Президиум ВНС КНДР и Кабинет Министров КНДР направили совместное поздравительное послание руководству Российской Федерации и всему российскому народу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Корейская сторона заверила, что всегда будет рядом с Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Рядом со сражающейся Россией, с побеждающей Россией всегда будет находиться Корейская Народно-Демократическая Республика», — говорится в поздравлении. Его текст опубликован на сайте ЦТАК.

Власти подчеркнули, что КНДР и Россия, опираясь на нормы международного права и положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, успешно провели совместную операцию по освобождению Курской области. Это позволило вывести союзнические отношения двух стран на новый уровень. В Корее подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку российской стороне в вопросах защиты государственного суверенитета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что общение Владимира Путина с военнослужащими КНДР свидетельствует о признании их героизма, проявленного в Курской области. Он также отметил, что в параде принимали участие представители высшего офицерского состава Корейской народной армии, передает RT.

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ЦК ТПК, Госсовет КНДР, Президиум ВНС КНДР и Кабинет Министров КНДР направили совместное поздравительное послание руководству Российской Федерации и всему российскому народу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Корейская сторона заверила, что всегда будет рядом с Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Рядом со сражающейся Россией, с побеждающей Россией всегда будет находиться Корейская Народно-Демократическая Республика», — говорится в поздравлении. Его текст опубликован на сайте ЦТАК. Власти подчеркнули, что КНДР и Россия, опираясь на нормы международного права и положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, успешно провели совместную операцию по освобождению Курской области. Это позволило вывести союзнические отношения двух стран на новый уровень. В Корее подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку российской стороне в вопросах защиты государственного суверенитета. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что общение Владимира Путина с военнослужащими КНДР свидетельствует о признании их героизма, проявленного в Курской области. Он также отметил, что в параде принимали участие представители высшего офицерского состава Корейской народной армии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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