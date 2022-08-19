В Краснодаре задержали агента СБУ

19 августа 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

В отношении агента СБУ завели дело о госизмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Краснодаре задержали россиянина, который является агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Он занимался сбором и передачей информации, рассказали в ФСБ. «ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи. Он осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ. Гражданин РФ связался с украинскими силовиками и незаконно передавал информацию за границу за денежное вознаграждение. Эти данные могли использовать против безопасности страны, отметили в ФСБ. В отношении него завели дело о госизмене. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ также помогает жителям ДНР и ЛНР. Ранее в Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты российской армии.

В Краснодаре задержали россиянина, который является агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Он занимался сбором и передачей информации, рассказали в ФСБ. «ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи. Он осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ. Гражданин РФ связался с украинскими силовиками и незаконно передавал информацию за границу за денежное вознаграждение. Эти данные могли использовать против безопасности страны, отметили в ФСБ. В отношении него завели дело о госизмене. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ также помогает жителям ДНР и ЛНР. Ранее в Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты российской армии.