В Краснодаре задержали агента СБУ

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
В отношении агента СБУ завели дело о госизмене Фото:

В Краснодаре задержали россиянина, который является агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Он занимался сбором и передачей информации, рассказали в ФСБ.

«ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи. Он осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ.

Гражданин РФ связался с украинскими силовиками и незаконно передавал информацию за границу за денежное вознаграждение. Эти данные могли использовать против безопасности страны, отметили в ФСБ. В отношении него завели дело о госизмене.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ также помогает жителям ДНР и ЛНР. Ранее в Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты российской армии.

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В Краснодаре задержали россиянина, который является агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Он занимался сбором и передачей информации, рассказали в ФСБ. «ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи. Он осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ. Гражданин РФ связался с украинскими силовиками и незаконно передавал информацию за границу за денежное вознаграждение. Эти данные могли использовать против безопасности страны, отметили в ФСБ. В отношении него завели дело о госизмене. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ также помогает жителям ДНР и ЛНР. Ранее в Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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