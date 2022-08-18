18 августа 2022

Пермяк получил полмиллиона после пыток в полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
В отделе полиции Романа Костарева жестоко избили Фото:

Роман Костарев из Нытвы Пермского края получил от Минфина РФ 500 тысяч рублей компенсации за то, что его пытали полицейские, выбивая признание. Силовики еще в 2019 году задержали мужчину и заставили признаться в краже сотовых телефонов.

«Минфин РФ выплатил полмиллиона рублей жителю Нытвы Роману Костареву, признанному потерпевшим от пыток в полиции. Ранее мужчина подавал иск к МВД о моральном вреде на сумму свыше миллиона рублей. Краевой суд назначил удовлетворить иск потерпевшего на сумму в 500 тысяч рублей», — сообщает портал 59.ru.

Ранее URA.RU рассказывало, что Костарев обвинил пятерых сотрудников отдела полиции Нытвы в избиении. Один из полицейских, по словам Костарева, предлагал «проткнуть его ножкой стула». В региональном управлении МВД сообщали, что причастные к пыткам полицейские уволены. В 2020 году четырех бывших полицейских приговорили к различным срокам лишения свободы.

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Роман Костарев из Нытвы Пермского края получил от Минфина РФ 500 тысяч рублей компенсации за то, что его пытали полицейские, выбивая признание. Силовики еще в 2019 году задержали мужчину и заставили признаться в краже сотовых телефонов. «Минфин РФ выплатил полмиллиона рублей жителю Нытвы Роману Костареву, признанному потерпевшим от пыток в полиции. Ранее мужчина подавал иск к МВД о моральном вреде на сумму свыше миллиона рублей. Краевой суд назначил удовлетворить иск потерпевшего на сумму в 500 тысяч рублей», — сообщает портал 59.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что Костарев обвинил пятерых сотрудников отдела полиции Нытвы в избиении. Один из полицейских, по словам Костарева, предлагал «проткнуть его ножкой стула». В региональном управлении МВД сообщали, что причастные к пыткам полицейские уволены. В 2020 году четырех бывших полицейских приговорили к различным срокам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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