Пермяк получил полмиллиона после пыток в полиции

19 августа 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

В отделе полиции Романа Костарева жестоко избили Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Роман Костарев из Нытвы Пермского края получил от Минфина РФ 500 тысяч рублей компенсации за то, что его пытали полицейские, выбивая признание. Силовики еще в 2019 году задержали мужчину и заставили признаться в краже сотовых телефонов. «Минфин РФ выплатил полмиллиона рублей жителю Нытвы Роману Костареву, признанному потерпевшим от пыток в полиции. Ранее мужчина подавал иск к МВД о моральном вреде на сумму свыше миллиона рублей. Краевой суд назначил удовлетворить иск потерпевшего на сумму в 500 тысяч рублей», — сообщает портал 59.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что Костарев обвинил пятерых сотрудников отдела полиции Нытвы в избиении. Один из полицейских, по словам Костарева, предлагал «проткнуть его ножкой стула». В региональном управлении МВД сообщали, что причастные к пыткам полицейские уволены. В 2020 году четырех бывших полицейских приговорили к различным срокам лишения свободы.

Роман Костарев из Нытвы Пермского края получил от Минфина РФ 500 тысяч рублей компенсации за то, что его пытали полицейские, выбивая признание. Силовики еще в 2019 году задержали мужчину и заставили признаться в краже сотовых телефонов. «Минфин РФ выплатил полмиллиона рублей жителю Нытвы Роману Костареву, признанному потерпевшим от пыток в полиции. Ранее мужчина подавал иск к МВД о моральном вреде на сумму свыше миллиона рублей. Краевой суд назначил удовлетворить иск потерпевшего на сумму в 500 тысяч рублей», — сообщает портал 59.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что Костарев обвинил пятерых сотрудников отдела полиции Нытвы в избиении. Один из полицейских, по словам Костарева, предлагал «проткнуть его ножкой стула». В региональном управлении МВД сообщали, что причастные к пыткам полицейские уволены. В 2020 году четырех бывших полицейских приговорили к различным срокам лишения свободы.