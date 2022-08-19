Дорогу между двумя районами Екатеринбурга перекроют на два месяца

С 20 сентября по 20 ноября строители закроют перекресток улицы Шолохова и Сибирского тракта, который находится на стыке двух районов Екатеринбурга — Парковый и Лечебный. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.
«Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Астра — Восток» закроет движение транспорта в районе перекрестка улицы Шолохова и Сибирского тракта с 20 сентября по 20 ноября 2022 года. Это связано с проведением работ по строительству сетей газоснабжения», — сообщает ДИП.
Движение транспорта будет организовано по переулку Сухому, улицам Лагерной и Курганской. Строители просят екатеринбуржцев отнестись с пониманием к планируемому ремонту и заранее планировать маршрут передвижения.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге с 1 сентября и до конца 2024 года перекроют участок улицы Вайнера на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Как выяснилось позже, связано это со строительством нового комплекса зданий свердловского УФСБ.
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