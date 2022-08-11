В Екатеринбурге на два года перекроют центральную улицу

12 августа 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

На улице Вайнера планируют строить новые здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге с 1 сентября до конца 2024 года перекроют участок улицы Вайнера на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Об этом говорится на официальном портале Екатеринбурга. «Четная сторона улицы Вайнера напротив дома №4 на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина закрыта до 31 декабря 2024 года», — говорится на сайте. Ограничения вводятся с 1 сентября в связи с началом строительства нескольких зданий. Дорогу перекроет предприятие «Уралэлектромедь», сообщили URA.RU в администрации. Дорожные работники установили специальные знаки. Ранее в Екатеринбурге перекрывали улицы в центре из-за начала марафона, в котором должны были принять участие сотни бегунов. Кроме этого, на 2022 год в Екатеринбурге запланирован ряд перекрытий, связанных с модернизацией дорог и тротуаров в городе. Ремонт проводился на улицах Белинского, Карла Либкнехта и других.

В Екатеринбурге с 1 сентября до конца 2024 года перекроют участок улицы Вайнера на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина. Об этом говорится на официальном портале Екатеринбурга. «Четная сторона улицы Вайнера напротив дома №4 на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина закрыта до 31 декабря 2024 года», — говорится на сайте. Ограничения вводятся с 1 сентября в связи с началом строительства нескольких зданий. Дорогу перекроет предприятие «Уралэлектромедь», сообщили URA.RU в администрации. Дорожные работники установили специальные знаки. Ранее в Екатеринбурге перекрывали улицы в центре из-за начала марафона, в котором должны были принять участие сотни бегунов. Кроме этого, на 2022 год в Екатеринбурге запланирован ряд перекрытий, связанных с модернизацией дорог и тротуаров в городе. Ремонт проводился на улицах Белинского, Карла Либкнехта и других.