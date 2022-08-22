Пермские «умные» сканеры помогут врачам президентской клиники

Устройства с искусственным интеллектом помогут врачам регистрировать пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермская компания Promobot, совместно с компанией «СКТ ГРУПП», поставила 20 «умных» сканеров в Центральную клиническую больницу управления делами президента РФ в Москве. Устройства с искусственным интеллектом упростят и ускорят процедуру регистрации пациентов клиники. Сканеры почти мгновенно распознают данные паспорта и заносят их в информационную систему больницы.

«Сканер устанавливается на рабочее место в регистратуре. Чтобы внести данные паспорта, СНИЛС или полиса ДМС в информационную систему, нужно положить документ на сканер и нажать на кнопку „Сканировать“ в интерфейсе МИС. Устройство отсканирует документ, распознает данные и распределит их в соответствующие поля МИС», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании Promobot.

Процедура регистрации с помощью умного сканера занимает 4 секунды, тогда как администратор регистратуры тратит на это от 3 до 5 минут, вручную вводя данные паспорта в систему. По словам разработчиков, два таких устройства уже обслуживают пациентов в Пермском филиале президентской клиники. В 2022 году сканеры с искусственным интеллектом также внедрят в филиалах больницы в Ростове-на-Дону, Мурманске, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Тюмени и Ярославле.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки создали робота, который будет помогать врачам в лечении пациентов. Первый образец робота-медика был представлен в Московской области на выставке «Армия-2022».

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