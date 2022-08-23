Город окутал густой туман (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сильный туман, приводящий к низкой видимости на дорогах, наблюдается в Тобольске утром 24 августа. Снимками природного явления жители делятся в социальных сетях. В региональной Госавтоинспекции граждан просят быть осторожными.

«Туман, 04:40», — такой пост разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив запись фотографией густого тумана, окутавшего город. Судя по комментариям, природное явление наблюдается до сих пор, видимость лучше не становится.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что данная ситуация потенциально опасна, и попросили автолюбителей соблюдать осторожность. «Рекомендуем двигаться с оптимальной скоростью движения, учитывая метеообстановку. Если вы начинающий водитель, или имеете проблемы со зрением, поездки лучше отложить», — отметили в ведомстве.

Видимость на дорогах Тобольска сильно снижена Фото: «Типичный Тобольск»

Туман, появившийся ночью, все еще не развеялся Фото: «Типичный Тобольск»