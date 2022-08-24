В Пермском крае обнаружили опасную для детей пасеку

Пермские пчелы несли угрозу жизни и здоровья детям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Пермском крае пасеку, расположенную слишком близко к детскому саду, что могло угрожать жизни и здоровью детей. В ведомстве рассказали, что опасная пасека находилась в 100 метрах от учреждения.

«К нам поступила жалоба от жителя деревни Корчевня Кудымкарского района, о том, что местный житель разместил свою пасеку в опасной от местного детского сада близости. Во время выездной проверки выяснилось, что расстояние между пасекой и детсадом меньше 100 метров, что является нарушением и несет угрозу жизни и здоровью детям. Кроме того, был выявлен еще ряд нарушений в содержании пчел», — сообщили в Россельхознадзоре.

В отношении владельца пасеки было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате его оштрафовали на 1000 рублей.