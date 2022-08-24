В Пермском крае обнаружили опасную для детей пасеку

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Сельское хозяйство. Григорьевские фруктовые сады. Челябинская область, пчелы, улей, мед, садоводство, сельское хозяйство, пасека, григорьевские сады, агротехнологии
Пермские пчелы несли угрозу жизни и здоровья детям Фото:

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Пермском крае пасеку, расположенную слишком близко к детскому саду, что могло угрожать жизни и здоровью детей. В ведомстве рассказали, что опасная пасека находилась в 100 метрах от учреждения.

«К нам поступила жалоба от жителя деревни Корчевня Кудымкарского района, о том, что местный житель разместил свою пасеку в опасной от местного детского сада близости. Во время выездной проверки выяснилось, что расстояние между пасекой и детсадом меньше 100 метров, что является нарушением и несет угрозу жизни и здоровью детям. Кроме того, был выявлен еще ряд нарушений в содержании пчел», — сообщили в Россельхознадзоре.

В отношении владельца пасеки было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате его оштрафовали на 1000 рублей.

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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Пермском крае пасеку, расположенную слишком близко к детскому саду, что могло угрожать жизни и здоровью детей. В ведомстве рассказали, что опасная пасека находилась в 100 метрах от учреждения. «К нам поступила жалоба от жителя деревни Корчевня Кудымкарского района, о том, что местный житель разместил свою пасеку в опасной от местного детского сада близости. Во время выездной проверки выяснилось, что расстояние между пасекой и детсадом меньше 100 метров, что является нарушением и несет угрозу жизни и здоровью детям. Кроме того, был выявлен еще ряд нарушений в содержании пчел», — сообщили в Россельхознадзоре. В отношении владельца пасеки было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате его оштрафовали на 1000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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