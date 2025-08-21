Губернатор Махонин высказался о судьбе Кунгурской ледяной пещеры

Власти Пермского края будут добиваться возвращения Кунгурской ледяной пещеры в государственную собственность. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона совершил рабочий выезд в Кунгурский округ, где встретился с представителями сферы туризма и активом округа
«Конечно же обсудили будущее ледяной пещеры. Местные жители справедливо переживают. Приоритет сейчас — анализ текущей ситуации и сохранение уникального объекта для будущих поколений. По сути, возвращаем Кунгурскую пещеру в государственную собственность», — написал Махонин. Губернатор Прикамья подчеркнул, что доходы от экскурсионной деятельности должны пополнять местный бюджет и идти на развитие туризма и инфраструктуры в Кунгуре.
Также Махонин напомнил, что в планах — открытие для посещения и Большой Мечкинской пещеры. Ранее Роснедра рекомендовали разрешить выдачу лицензии на посещение туристами особо охраняемого геологического объекта.
В мае текущего года оператор Кунгурской ледяной пещеры, ООО «Сталагмит-экскурс» лишилось лицензии на право проводить экскурсии в ней. Решение о досрочном прекращении права пользования недрами приняла федеральная комиссия по недропользованию. Компания не согласилась с решением ведомства. Она подала судебные иски к краевым минприроды, минимущества, а также к Западно-Уральскому управлению Росприроднадзора. Однако суд отказал ООО «Сталагмит-экскурс» в удовлетворении исковых требований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!