Подрядчика, ремонтировавшего больницу в Соликамске, отправили в колонию на три года

В Пермском крае сотрудниками регионального управления ФСБ была пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов в сфере здравоохранения.
«В рамках реализации нацпроекта „Здравоохранение“ при строительстве больницы в городе Соликамске (Пермский край) применялись материалы, не соответствующие установленным техническим требованиям. Указанные действия привели к причинению ущерба медицинскому учреждению на сумму 1,7 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
Следственное подразделение отдела МВД России «Соликамский» возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Пермский краевой суд признал обвиняемого виновным.
Судом ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. А также штраф 234 тысяч рублей и взыскание ущерба на сумму 1,7 млн рублей в пользу больницы. Кроме того, осужденному запретили участвовать в торгах и заключении государственных и муниципальных контрактов сроком на 2,5 года.
