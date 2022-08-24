24 августа 2022
23 августа 2022

Из-за объединения муниципалитетов ЯНАО инвалиду отказали в льготе

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, инвалид, милитари, армия, оружие, милитаризация, инвалидное кресло, танк, z войска, Армия россии
Ребенку-инвалиду отказались заплатить за лечение Фото:

Жительнице Харпа (ЯНАО) отказались возмещать деньги за путевку на санитарно-курортное лечение ребенка-инвалида из-за присоединения на момент обращения муниципалитета к Лабытнанги. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Прокуратура Приуральского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту отказа в компенсации стоимости за самостоятельно приобретенную путевку на санаторно-курортное лечение ребенка-инвалида. Основанием для отказа в предоставлении компенсации послужило преобразование муниципального образования поселка Харп и муниципального образования город Лабытнанги на дату обращения с заявлением», — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд и выиграла дело. Однако администрация с этим не согласилась и подала апелляцию, но проиграла. Мэрию обязали выплатить положенную льготу.

Объединение Харпа и Лабытнанги произошло весной 2021 года. Глава города, к которому был присоединен поселок, отмечала, что это будет выгодно из-за увеличения бюджета.

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Жительнице Харпа (ЯНАО) отказались возмещать деньги за путевку на санитарно-курортное лечение ребенка-инвалида из-за присоединения на момент обращения муниципалитета к Лабытнанги. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Прокуратура Приуральского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту отказа в компенсации стоимости за самостоятельно приобретенную путевку на санаторно-курортное лечение ребенка-инвалида. Основанием для отказа в предоставлении компенсации послужило преобразование муниципального образования поселка Харп и муниципального образования город Лабытнанги на дату обращения с заявлением», — говорится в сообщении. Прокуратура обратилась в суд и выиграла дело. Однако администрация с этим не согласилась и подала апелляцию, но проиграла. Мэрию обязали выплатить положенную льготу. Объединение Харпа и Лабытнанги произошло весной 2021 года. Глава города, к которому был присоединен поселок, отмечала, что это будет выгодно из-за увеличения бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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