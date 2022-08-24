Из-за объединения муниципалитетов ЯНАО инвалиду отказали в льготе

Ребенку-инвалиду отказались заплатить за лечение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жительнице Харпа (ЯНАО) отказались возмещать деньги за путевку на санитарно-курортное лечение ребенка-инвалида из-за присоединения на момент обращения муниципалитета к Лабытнанги. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Прокуратура Приуральского района провела проверку по обращению местной жительницы по факту отказа в компенсации стоимости за самостоятельно приобретенную путевку на санаторно-курортное лечение ребенка-инвалида. Основанием для отказа в предоставлении компенсации послужило преобразование муниципального образования поселка Харп и муниципального образования город Лабытнанги на дату обращения с заявлением», — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд и выиграла дело. Однако администрация с этим не согласилась и подала апелляцию, но проиграла. Мэрию обязали выплатить положенную льготу.

Объединение Харпа и Лабытнанги произошло весной 2021 года. Глава города, к которому был присоединен поселок, отмечала, что это будет выгодно из-за увеличения бюджета.