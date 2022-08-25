Экс-премьер РФ Степашин похвалил Тюменскую область

25 августа 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Сергей Степашин отметил эффективную реализацию программы по переселению из аварийного жилья в Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший председатель правительства РФ, глава попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин похвалил Тюменскую область за эффективную реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим Фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу. Спасибо тюменцам, они работают эффективно», — сообщил Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова Степашина. Он добавил, что до конца 2023 года по программе переселения из аварийного жилья в Тюменской области предстоит расселить 377 домов. Переезда ждут 9,14 тыс. тюменцев. В 2022 году аварийное жилье покинут 7,13 тыс. жителей региона. «Второе, это президентское решение. 150 млрд рублей выделено из ФНБ для всей страны на модернизацию ЖКХ. Этим занимается Тюменская область. В том числе, в замечательном нашем городе Тобольске. Тем более, опять же, принято решение на уровне главы государства о том, что программа модернизации будет продолжена», — отметил Сергей Степашин.

Бывший председатель правительства РФ, глава попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин похвалил Тюменскую область за эффективную реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим Фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу. Спасибо тюменцам, они работают эффективно», — сообщил Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова Степашина. Он добавил, что до конца 2023 года по программе переселения из аварийного жилья в Тюменской области предстоит расселить 377 домов. Переезда ждут 9,14 тыс. тюменцев. В 2022 году аварийное жилье покинут 7,13 тыс. жителей региона. «Второе, это президентское решение. 150 млрд рублей выделено из ФНБ для всей страны на модернизацию ЖКХ. Этим занимается Тюменская область. В том числе, в замечательном нашем городе Тобольске. Тем более, опять же, принято решение на уровне главы государства о том, что программа модернизации будет продолжена», — отметил Сергей Степашин.