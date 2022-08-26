Безработный екатеринбуржец воровал деньги у пенсионеров

Мужчина причастен к краже денег у пенсионеров из Екатеринбурга и Первоуральска Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция задержала жителя Екатеринбурга, подозреваемого в мошенничестве по схеме «Родственник попал в ДТП». Безработного 21-летнего мужчину подозревают в хищении 200 тысяч рублей у пенсионера с Уралмаша и 180 тысяч у пожилого жителя Первоуральска, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

«Сотрудниками уголовного розыска городского УМВД задержан очередной подозреваемый, укравший 200 тысяч и 180 тысяч рублей у пенсионеров из Екатеринбурга и Первоуральска. Задержанным оказался безработный 21-летний и ранее не судимый местный житель Екатеринбурга», — сообщило ведомство. Молодой человек полностью сознался и раскаялся в содеянном.

Сам «курьер» пояснил, что поучаствовать в преступной схеме ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислял основную часть похищенных средств. Для того, чтобы потерпевшие его не узнали, он использовал медицинскую маску и сменную одежду. В настоящий момент в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские полагают, что на криминальном счету подозреваемого могут быть еще несколько аналогичных хищений.

Мошенники, прибегая к такой схеме, звонят пенсионерам, выдавая себя за родственника. После чего в разговор вступает другой человек, который представляется сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что родственник пенсионера стал виновником ДТП, в котором пострадал человек. Далее лже-следователь называет сумму, необходимую для того, чтобы не заводить уголовное дело на родственника пенсионера. После того как пожилой человек соглашается, к нему приезжает человек от «следователя», которому потерпевший передает деньги для спасения близкого родственника.

Ранее URA.RU писало о свердловчанке, которая за неделю похитила деньги у 13 пенсионеров. Она действовала по такой же схеме.