04 апреля 2025

Рейс из Екатеринбурга на египетский курорт задержали за 10 часов. Скрин

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Перелет египетской авиакомпанией перенесен уже на 10 часов
Перелет египетской авиакомпанией перенесен уже на 10 часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-662 египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines в курортный город Шарм Эль Шейх на 10 часов. Его перенесли с ночи 5 апреля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:25 и прилететь на курорт в 04:35 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 11:40 по уральскому времени. 

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-662 египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines в курортный город Шарм Эль Шейх на 10 часов. Его перенесли с ночи 5 апреля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:25 и прилететь на курорт в 04:35 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 11:40 по уральскому времени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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