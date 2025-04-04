Перелет египетской авиакомпанией перенесен уже на 10 часов
В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-662 египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines в курортный город Шарм Эль Шейх на 10 часов. Его перенесли с ночи 5 апреля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:25 и прилететь на курорт в 04:35 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 11:40 по уральскому времени.
Ситуация на момент публикации
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