Одно пальто на троих: как выживали на Урале тысячи эвакуированных из Ленинграда детей. Фото, видео

Работники УВЗ выхаживали измученных фашистами детей из блокадного Ленинграда

05 апреля 2025 в 15:57 Размер текста - 17 +

Детям, пережившим бомбежки, требовалась психологическая помощь (архивное фото) Фото: Борис Ярославцев новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших задач была не только борьба с фашистскими захватчиками, но и спасение тех, кто еще не мог сражаться за Родину. В первый год войны из блокадного Ленинграда в Нижний Тагил вывезли более 60 тысяч человек, треть из которых — дети. О том, как рабочие «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) помогали выживать спасенным ребятам, — в материале URA.RU. Почти 20 тысяч детей эвакуировали из Ленинграда на Средний Урал (архивное фото) Фото: Исторический, научно-образовательный сайт о Второй мировой войне (https://wwii.space/) Первые эшелоны с изможденными, напуганными и измученными людьми потянулись на Урал еще в самом начале войны. К концу января 1942 года в Свердловскую область прибыли почти 390 тысяч человек. Часть из них разместили в столице региона — 146,7 тысяч, а некоторых распределили в Нижнетагильском районе — туда направили более 60 тысяч ленинградцев, в том числе 19 тысяч детей. Большинство — 11,2 тысячи — сироты из 62-х эвакуированных детских домов. Некоторые из них попали в Висимский детский дом. Спустя год, в ноябре 1943 года, инструктор Свердловского обкома ВЛКСМ Федорова, командированная в Висимский район, в своей докладной записке отмечала, что живут дети в плохих бытовых условиях: «В спальнях большая скученность. Дети спят по двое и по трое… форточек нет, в комнате душно, игровая комната, она же столовая, маленькая неуютная. Игрушек нет, рисуют мало из-за отсутствия бумаги и карандашей». На 50 детей имелось всего 15 пальто и шапочек, поэтому они мало бывали на воздухе, гуляли по очереди. Работники детдомов старались скрасить будни детей, особенно под Новый год (архивное фото) Фото: Исторический, научно-образовательный сайт о Второй мировой войне (https://wwii.space/) Рабочие «Уралвагонзавода» не смогли остаться в стороне. Заводчане, многие из которых сами испытывали нужду и жили впроголодь, немедленно организовали масштабную акцию помощи. Они собирали продукты питания, теплую одежду, необходимые медикаменты — все, что могло хоть немного облегчить страдания маленьких ленинградцев, согреть их и вернуть к жизни. В цехах завода в короткие перерывы между напряженной работой у станков звучали искренние призывы «Поможем детям Ленинграда!». И люди откликались на этот призыв всем сердцем, отдавая последнее, что у них было — заветный кусок хлеба, теплую кофту, связанные своими руками варежки. На территории завода были спешно развернуты пункты питания, где детей кормили горячей сытной кашей и поили сладким чаем. Медицинские работники, мобилизованные из числа заводских врачей и фельдшеров, круглосуточно оказывали необходимую помощь истощенным и больным детям, боролись за каждую маленькую жизнь. Особое внимание уделялось тем, кто пережил страшные психологические травмы и нуждался в поддержке и реабилитации. Детям оказывалась не только медпомощь, но и психологическая (архивное фото) Фото: Исторический, научно-образовательный сайт о Второй мировой войне (https://wwii.space/) Старожилы «Уралвагонзавода» вспоминали, что эвакуированные дети очень быстро подружились с местными ребятами. Ходили с ними в лес за грибами и ягодами, помогали колхозникам в поле, собирали металлолом для нужд фронта, ухаживали за престарелыми людьми и вдовами, чьи мужья погибли на фронте. Многие из эвакуированных детей навсегда связали свою судьбу с Нижним Тагилом и «Уралвагонзаводом». Они выросли, получили образование, стали работать на заводе, внесли свой весомый вклад в его развитие. Для них «Уралвагонзавод» стал не просто местом работы, а символом спасения и символом новой мирной жизни. Подвиг рабочих «Уралвагонзавода» — яркий пример того, как в самые тяжелые времена люди проявляли свои лучшие качества: сострадание, милосердие, искреннюю готовность прийти на помощь ближнему, разделить с ним горе и нужду. Их самоотверженность и гуманизм навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны как символ человечности и добра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших задач была не только борьба с фашистскими захватчиками, но и спасение тех, кто еще не мог сражаться за Родину. В первый год войны из блокадного Ленинграда в Нижний Тагил вывезли более 60 тысяч человек, треть из которых — дети. О том, как рабочие «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) помогали выживать спасенным ребятам, — в материале URA.RU. Первые эшелоны с изможденными, напуганными и измученными людьми потянулись на Урал еще в самом начале войны. К концу января 1942 года в Свердловскую область прибыли почти 390 тысяч человек. Часть из них разместили в столице региона — 146,7 тысяч, а некоторых распределили в Нижнетагильском районе — туда направили более 60 тысяч ленинградцев, в том числе 19 тысяч детей. Большинство — 11,2 тысячи — сироты из 62-х эвакуированных детских домов. Некоторые из них попали в Висимский детский дом. Спустя год, в ноябре 1943 года, инструктор Свердловского обкома ВЛКСМ Федорова, командированная в Висимский район, в своей докладной записке отмечала, что живут дети в плохих бытовых условиях: «В спальнях большая скученность. Дети спят по двое и по трое… форточек нет, в комнате душно, игровая комната, она же столовая, маленькая неуютная. Игрушек нет, рисуют мало из-за отсутствия бумаги и карандашей». На 50 детей имелось всего 15 пальто и шапочек, поэтому они мало бывали на воздухе, гуляли по очереди. Рабочие «Уралвагонзавода» не смогли остаться в стороне. Заводчане, многие из которых сами испытывали нужду и жили впроголодь, немедленно организовали масштабную акцию помощи. Они собирали продукты питания, теплую одежду, необходимые медикаменты — все, что могло хоть немного облегчить страдания маленьких ленинградцев, согреть их и вернуть к жизни. В цехах завода в короткие перерывы между напряженной работой у станков звучали искренние призывы «Поможем детям Ленинграда!». И люди откликались на этот призыв всем сердцем, отдавая последнее, что у них было — заветный кусок хлеба, теплую кофту, связанные своими руками варежки. На территории завода были спешно развернуты пункты питания, где детей кормили горячей сытной кашей и поили сладким чаем. Медицинские работники, мобилизованные из числа заводских врачей и фельдшеров, круглосуточно оказывали необходимую помощь истощенным и больным детям, боролись за каждую маленькую жизнь. Особое внимание уделялось тем, кто пережил страшные психологические травмы и нуждался в поддержке и реабилитации. Старожилы «Уралвагонзавода» вспоминали, что эвакуированные дети очень быстро подружились с местными ребятами. Ходили с ними в лес за грибами и ягодами, помогали колхозникам в поле, собирали металлолом для нужд фронта, ухаживали за престарелыми людьми и вдовами, чьи мужья погибли на фронте. Многие из эвакуированных детей навсегда связали свою судьбу с Нижним Тагилом и «Уралвагонзаводом». Они выросли, получили образование, стали работать на заводе, внесли свой весомый вклад в его развитие. Для них «Уралвагонзавод» стал не просто местом работы, а символом спасения и символом новой мирной жизни. Подвиг рабочих «Уралвагонзавода» — яркий пример того, как в самые тяжелые времена люди проявляли свои лучшие качества: сострадание, милосердие, искреннюю готовность прийти на помощь ближнему, разделить с ним горе и нужду. Их самоотверженность и гуманизм навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны как символ человечности и добра.