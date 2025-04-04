04 апреля 2025

Одно пальто на троих: как выживали на Урале тысячи эвакуированных из Ленинграда детей. Фото, видео

Работники УВЗ выхаживали измученных фашистами детей из блокадного Ленинграда
© Служба новостей «URA.RU»
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Детям, пережившим бомбежки, требовалась психологическая помощь (архивное фото)
Детям, пережившим бомбежки, требовалась психологическая помощь (архивное фото) Фото:
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В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших задач была не только борьба с фашистскими захватчиками, но и спасение тех, кто еще не мог сражаться за Родину. В первый год войны из блокадного Ленинграда в Нижний Тагил вывезли более 60 тысяч человек, треть из которых — дети. О том, как рабочие «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) помогали выживать спасенным ребятам, — в материале URA.RU.

Почти 20 тысяч детей эвакуировали из Ленинграда на Средний Урал (архивное фото)
Почти 20 тысяч детей эвакуировали из Ленинграда на Средний Урал (архивное фото)
Фото:

Первые эшелоны с изможденными, напуганными и измученными людьми потянулись на Урал еще в самом начале войны. К концу января 1942 года в Свердловскую область прибыли почти 390 тысяч человек. Часть из них разместили в столице региона — 146,7 тысяч, а некоторых распределили в Нижнетагильском районе — туда направили более 60 тысяч ленинградцев, в том числе 19 тысяч детей. Большинство — 11,2 тысячи — сироты из 62-х эвакуированных детских домов. Некоторые из них попали в Висимский детский дом.

Спустя год, в ноябре 1943 года, инструктор Свердловского обкома ВЛКСМ Федорова, командированная в Висимский район, в своей докладной записке отмечала, что живут дети в плохих бытовых условиях: «В спальнях большая скученность. Дети спят по двое и по трое… форточек нет, в комнате душно, игровая комната, она же столовая, маленькая неуютная. Игрушек нет, рисуют мало из-за отсутствия бумаги и карандашей». На 50 детей имелось всего 15 пальто и шапочек, поэтому они мало бывали на воздухе, гуляли по очереди.

Работники детдомов старались скрасить будни детей, особенно под Новый год (архивное фото)
Работники детдомов старались скрасить будни детей, особенно под Новый год (архивное фото)
Фото:

Рабочие «Уралвагонзавода» не смогли остаться в стороне. Заводчане, многие из которых сами испытывали нужду и жили впроголодь, немедленно организовали масштабную акцию помощи. Они собирали продукты питания, теплую одежду, необходимые медикаменты — все, что могло хоть немного облегчить страдания маленьких ленинградцев, согреть их и вернуть к жизни.

В цехах завода в короткие перерывы между напряженной работой у станков звучали искренние призывы «Поможем детям Ленинграда!». И люди откликались на этот призыв всем сердцем, отдавая последнее, что у них было — заветный кусок хлеба, теплую кофту, связанные своими руками варежки.

На территории завода были спешно развернуты пункты питания, где детей кормили горячей сытной кашей и поили сладким чаем. Медицинские работники, мобилизованные из числа заводских врачей и фельдшеров, круглосуточно оказывали необходимую помощь истощенным и больным детям, боролись за каждую маленькую жизнь. Особое внимание уделялось тем, кто пережил страшные психологические травмы и нуждался в поддержке и реабилитации.

Детям оказывалась не только медпомощь, но и психологическая (архивное фото)
Детям оказывалась не только медпомощь, но и психологическая (архивное фото)
Фото:

Старожилы «Уралвагонзавода» вспоминали, что эвакуированные дети очень быстро подружились с местными ребятами. Ходили с ними в лес за грибами и ягодами, помогали колхозникам в поле, собирали металлолом для нужд фронта, ухаживали за престарелыми людьми и вдовами, чьи мужья погибли на фронте.

Многие из эвакуированных детей навсегда связали свою судьбу с Нижним Тагилом и «Уралвагонзаводом». Они выросли, получили образование, стали работать на заводе, внесли свой весомый вклад в его развитие. Для них «Уралвагонзавод» стал не просто местом работы, а символом спасения и символом новой мирной жизни.

Подвиг рабочих «Уралвагонзавода» — яркий пример того, как в самые тяжелые времена люди проявляли свои лучшие качества: сострадание, милосердие, искреннюю готовность прийти на помощь ближнему, разделить с ним горе и нужду. Их самоотверженность и гуманизм навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны как символ человечности и добра.

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В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших задач была не только борьба с фашистскими захватчиками, но и спасение тех, кто еще не мог сражаться за Родину. В первый год войны из блокадного Ленинграда в Нижний Тагил вывезли более 60 тысяч человек, треть из которых — дети. О том, как рабочие «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) помогали выживать спасенным ребятам, — в материале URA.RU. Первые эшелоны с изможденными, напуганными и измученными людьми потянулись на Урал еще в самом начале войны. К концу января 1942 года в Свердловскую область прибыли почти 390 тысяч человек. Часть из них разместили в столице региона — 146,7 тысяч, а некоторых распределили в Нижнетагильском районе — туда направили более 60 тысяч ленинградцев, в том числе 19 тысяч детей. Большинство — 11,2 тысячи — сироты из 62-х эвакуированных детских домов. Некоторые из них попали в Висимский детский дом. Спустя год, в ноябре 1943 года, инструктор Свердловского обкома ВЛКСМ Федорова, командированная в Висимский район, в своей докладной записке отмечала, что живут дети в плохих бытовых условиях: «В спальнях большая скученность. Дети спят по двое и по трое… форточек нет, в комнате душно, игровая комната, она же столовая, маленькая неуютная. Игрушек нет, рисуют мало из-за отсутствия бумаги и карандашей». На 50 детей имелось всего 15 пальто и шапочек, поэтому они мало бывали на воздухе, гуляли по очереди. Рабочие «Уралвагонзавода» не смогли остаться в стороне. Заводчане, многие из которых сами испытывали нужду и жили впроголодь, немедленно организовали масштабную акцию помощи. Они собирали продукты питания, теплую одежду, необходимые медикаменты — все, что могло хоть немного облегчить страдания маленьких ленинградцев, согреть их и вернуть к жизни. В цехах завода в короткие перерывы между напряженной работой у станков звучали искренние призывы «Поможем детям Ленинграда!». И люди откликались на этот призыв всем сердцем, отдавая последнее, что у них было — заветный кусок хлеба, теплую кофту, связанные своими руками варежки. На территории завода были спешно развернуты пункты питания, где детей кормили горячей сытной кашей и поили сладким чаем. Медицинские работники, мобилизованные из числа заводских врачей и фельдшеров, круглосуточно оказывали необходимую помощь истощенным и больным детям, боролись за каждую маленькую жизнь. Особое внимание уделялось тем, кто пережил страшные психологические травмы и нуждался в поддержке и реабилитации. Старожилы «Уралвагонзавода» вспоминали, что эвакуированные дети очень быстро подружились с местными ребятами. Ходили с ними в лес за грибами и ягодами, помогали колхозникам в поле, собирали металлолом для нужд фронта, ухаживали за престарелыми людьми и вдовами, чьи мужья погибли на фронте. Многие из эвакуированных детей навсегда связали свою судьбу с Нижним Тагилом и «Уралвагонзаводом». Они выросли, получили образование, стали работать на заводе, внесли свой весомый вклад в его развитие. Для них «Уралвагонзавод» стал не просто местом работы, а символом спасения и символом новой мирной жизни. Подвиг рабочих «Уралвагонзавода» — яркий пример того, как в самые тяжелые времена люди проявляли свои лучшие качества: сострадание, милосердие, искреннюю готовность прийти на помощь ближнему, разделить с ним горе и нужду. Их самоотверженность и гуманизм навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны как символ человечности и добра.
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