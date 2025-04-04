Автор атаки на экс-губернатора Куйвашева терпит фиаско

Новый слух проиграл pr-кампании Пановой 2022-го года. Паслеру можно не беспокоиться

04 апреля 2025 в 17:07 Размер текста - 17 +

Аксана Панова помогала Евгению Куйвашеву много лет — и извлекала из этого максимальную выгоду. А сейчас… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Пиар-кампания против свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева провалилась: информационная волна про его якобы задержание оказалась в разы слабее крупнейшей за последние годы — когда Куйвашев переизбирался. К такому выводу пришло URA.RU, изучив публикации в Telegram — основной политической площадке страны. Пока мы разбирались, свердловский истеблишмент выдвинул новую версию, зачем бывшей советнице Куйвашева, Аксане Пановой, портить его имидж. Евгений Куйвашев руководил Свердловской областью почти 13 лет, в отставку он ушел 26 марта. На его место президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера, свердловчанина, главу Оренбургской области, который в 2012—2016 годах, то есть при Куйвашеве, руководил свердловским правительством. Денис Паслер сменил Евгения Куйвашева 26 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Новое место работы Куйвашева держится в секрете. Сам губернатор, по слухам, уже договорившийся обо всем с администрацией президента, взял месяц на отдых. Пользуясь этим затишьем, вечером 2 апреля анонимный telegram-канал «УралИнфоЗавод» сообщил, что Куйвашев «принимает участие в следственных действиях». Никаких подтверждений этого не было изначально (их нет и до сих пор), но слух завирусился. В действительности Евгений Куйвашев сейчас на отдыхе Фото: Илья Московец © URA.RU Многие из опрошенных URA.RU чиновников и депутатов, представителей бизнеса, погруженных в детали устройства не только власти, но и свердловского медиасообщества, были шокированы не столько самой «новостью» (кто обладает связями, быстро установили, что Куйвашев на свободе), сколько первоисточником популярной сплетни. Канал «УралИнфоЗавод» появился в октябре 2024-го. Признаки того, что его контролирует Панова, неофициально консультировавшая Куйвашева последние годы, появились сразу: посты про Куйвашева были релизно-комплиментарными, совпадающими с повесткой, которую транслирует областной департамент информполитики (его возглавляет дружественная Пановой Юлия Хусаинова). А сообщения, выдававшиеся под видом добытых инсайдов из губернаторской резиденции, в целом отражали позицию главы региона — например, по Ельцин Центру или набору контрактников для Минобороны. Или просто воровались из пятничных «Слухов» URA.RU. Новость по теме Кто стоит за истерией вокруг экс-губернатора Куйвашева Вечером 1 апреля, примерно за сутки до запуска волны про Куйвашева, в другом канале, приписываемом Пановой, — «ДСП» (сейчас — 1,9 тысячи подписчиков) — появилась версия, что «УралИнфоЗавод» администрирует опальный экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов. Даже зная, что он не утратил интерес к политике, свидетели интриги в это, конечно, не поверили. Ведь не Тунгусов — главный противник действующего вице-губернатора Олега Чемезова, одного из самых критикуемых (в общей сложности 18 негативных постов) каналом деятелей. Про то, что Куйвашев якобы может стать фигурантом уголовного дела, «ДСП» опубликовал три поста. Последний — 4 апреля. «Сделать» автором анонимного канала решили Владимира Тунгусова — но безуспешно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда версия с Тунгусовым провалилась, сотрудник Пановой Виталий Сотник (канал «Другой Комаровский», 5,4 тысячи подписчиков) — обвинил в распространении фейков про Куйвашева URA.RU. Причем сделал это после того, как агентство, дозвонившись до экс-губернатора, опровергло информацию о его проблемах с силовиками. Все telegram-каналы, связанные с URA.RU, отражены в реестре Роскомнадзора. Про telegram-каналы Пановой таких данных не найти, поскольку, во-первых, ни один из них не имеет десяти тысяч подписчиков (это условие для обязательной регистрации), а во-вторых, даже Куйвашева она в 2022 году убедила в том, что в Telegram лучше работать анонимно. Он тогда согласился забросить свой персональный канал, его заменили каналом «Не для протокола» (и даже у него, поддерживаемого админресурсом, — лишь 4,8 тысячи подписчиков на данный момент). Последний пост был опубликован 20 марта, за сутки до судьбоносного визита Куйвашева в АП. Одни собеседники агентства в свердловской политтусовке убеждены, что, оставив должность, Куйвашев прекратил общение с Пановой и бизнесменом Виталием Кочетковым (ассоциируемый с ним канал «Крик-ТВ» тоже писал негатив про Куйвашева). И они таким образом якобы пытаются ему о себе напомнить, добиться каких-то перспектив при новом губернаторе. Ведь именно Куйвашев был основным источником заработка для Пановой (тем драматичнее ее предательство сейчас) и поддерживал кочетковские проекты. По другой версии, Панова, атакуя предшественника Паслера, шлет ему, Паслеру, сигналы (он, кстати, говорят, отказался работать с ней еще в середине 2010-х). Хочет продемонстрировать свою влиятельность. К сожалению для Пановой Денис Паслер не имеет медиазависимость Фото: Илья Московец © URA.RU Пока не получается. По данным ведущего сервиса для аналитики постов в telegram-каналах mediadesk, про Куйвашева и его «задержание» за сутки написали около 50 раз, и более 70% — это были репосты, причем значительная их часть — в «пустые» telegram-каналы, где публикации набирают по одному-два просмотра (это указывает на искусственность волны). Масштабы несопоставимы с мощнейшей волной 2022 года. Тогда бард и сосед губернатора Александр Новиков вступился за регион и Куйвашева в его публичном споре с телеведущим Владимиром Соловьевым. Считается, что это был срежиссированный Пановой скандал, растянувшийся на несколько недель. Куйвашев как раз готовился к переизбранию на новый пятилетний срок. Предать Евгения Куйвашева мог и друг-бизнесмен Фото: Размик Закарян © URA.RU «Губернатор Куйвашев посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало», — заявил певец. Видеообращение, вмиг ставшее мемом, было опубликовано в личном YouTube-канале артиста. Только за первые сутки про него в Telegram написали 675 раз. Учитывая, что каналов за это время стало только больше, а потенциальное задержание влиятельного экс-главы крупного региона и спор певца с телеведущим — события совершенно разного уровня, можно сделать вывод, что методы Пановой работать перестали. Она больше не умеет эффективно раскручивать информповоды. В начале года Панова, возможно, создала еще один анонимный telegram-канал — «Борьба уральских кланов». Изначально его авторы позиционировали себя как «команду независимых аналитиков из системы», затем — после назначения Паслера — стали называться его подчиненными, выражающими позицию первого лица. Читавшие канал непосредственные участники политических процессов уже несколько раз ловили его на чрезмерном нагнетании обстановки, распространении ложных данных — в частности, о первых встречах Паслера, якобы готовящихся им кадровых решениях, «задержании» Куйвашева. Пока участие Пановой в этом проекте лишь предполагается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пиар-кампания против свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева провалилась: информационная волна про его якобы задержание оказалась в разы слабее крупнейшей за последние годы — когда Куйвашев переизбирался. К такому выводу пришло URA.RU, изучив публикации в Telegram — основной политической площадке страны. Пока мы разбирались, свердловский истеблишмент выдвинул новую версию, зачем бывшей советнице Куйвашева, Аксане Пановой, портить его имидж. Евгений Куйвашев руководил Свердловской областью почти 13 лет, в отставку он ушел 26 марта. На его место президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера, свердловчанина, главу Оренбургской области, который в 2012—2016 годах, то есть при Куйвашеве, руководил свердловским правительством. Новое место работы Куйвашева держится в секрете. Сам губернатор, по слухам, уже договорившийся обо всем с администрацией президента, взял месяц на отдых. Пользуясь этим затишьем, вечером 2 апреля анонимный telegram-канал «УралИнфоЗавод» сообщил, что Куйвашев «принимает участие в следственных действиях». Никаких подтверждений этого не было изначально (их нет и до сих пор), но слух завирусился. Многие из опрошенных URA.RU чиновников и депутатов, представителей бизнеса, погруженных в детали устройства не только власти, но и свердловского медиасообщества, были шокированы не столько самой «новостью» (кто обладает связями, быстро установили, что Куйвашев на свободе), сколько первоисточником популярной сплетни. Канал «УралИнфоЗавод» появился в октябре 2024-го. Признаки того, что его контролирует Панова, неофициально консультировавшая Куйвашева последние годы, появились сразу: посты про Куйвашева были релизно-комплиментарными, совпадающими с повесткой, которую транслирует областной департамент информполитики (его возглавляет дружественная Пановой Юлия Хусаинова). А сообщения, выдававшиеся под видом добытых инсайдов из губернаторской резиденции, в целом отражали позицию главы региона — например, по Ельцин Центру или набору контрактников для Минобороны. Или просто воровались из пятничных «Слухов» URA.RU. Вечером 1 апреля, примерно за сутки до запуска волны про Куйвашева, в другом канале, приписываемом Пановой, — «ДСП» (сейчас — 1,9 тысячи подписчиков) — появилась версия, что «УралИнфоЗавод» администрирует опальный экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов. Даже зная, что он не утратил интерес к политике, свидетели интриги в это, конечно, не поверили. Ведь не Тунгусов — главный противник действующего вице-губернатора Олега Чемезова, одного из самых критикуемых (в общей сложности 18 негативных постов) каналом деятелей. Про то, что Куйвашев якобы может стать фигурантом уголовного дела, «ДСП» опубликовал три поста. Последний — 4 апреля. Когда версия с Тунгусовым провалилась, сотрудник Пановой Виталий Сотник (канал «Другой Комаровский», 5,4 тысячи подписчиков) — обвинил в распространении фейков про Куйвашева URA.RU. Причем сделал это после того, как агентство, дозвонившись до экс-губернатора, опровергло информацию о его проблемах с силовиками. Все telegram-каналы, связанные с URA.RU, отражены в реестре Роскомнадзора. Про telegram-каналы Пановой таких данных не найти, поскольку, во-первых, ни один из них не имеет десяти тысяч подписчиков (это условие для обязательной регистрации), а во-вторых, даже Куйвашева она в 2022 году убедила в том, что в Telegram лучше работать анонимно. Он тогда согласился забросить свой персональный канал, его заменили каналом «Не для протокола» (и даже у него, поддерживаемого админресурсом, — лишь 4,8 тысячи подписчиков на данный момент). Последний пост был опубликован 20 марта, за сутки до судьбоносного визита Куйвашева в АП. Одни собеседники агентства в свердловской политтусовке убеждены, что, оставив должность, Куйвашев прекратил общение с Пановой и бизнесменом Виталием Кочетковым (ассоциируемый с ним канал «Крик-ТВ» тоже писал негатив про Куйвашева). И они таким образом якобы пытаются ему о себе напомнить, добиться каких-то перспектив при новом губернаторе. Ведь именно Куйвашев был основным источником заработка для Пановой (тем драматичнее ее предательство сейчас) и поддерживал кочетковские проекты. Пока не получается. По данным ведущего сервиса для аналитики постов в telegram-каналах mediadesk, про Куйвашева и его «задержание» за сутки написали около 50 раз, и более 70% — это были репосты, причем значительная их часть — в «пустые» telegram-каналы, где публикации набирают по одному-два просмотра (это указывает на искусственность волны). Масштабы несопоставимы с мощнейшей волной 2022 года. Тогда бард и сосед губернатора Александр Новиков вступился за регион и Куйвашева в его публичном споре с телеведущим Владимиром Соловьевым. Считается, что это был срежиссированный Пановой скандал, растянувшийся на несколько недель. Куйвашев как раз готовился к переизбранию на новый пятилетний срок. «Губернатор Куйвашев посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало», — заявил певец. Видеообращение, вмиг ставшее мемом, было опубликовано в личном YouTube-канале артиста. Только за первые сутки про него в Telegram написали 675 раз. Учитывая, что каналов за это время стало только больше, а потенциальное задержание влиятельного экс-главы крупного региона и спор певца с телеведущим — события совершенно разного уровня, можно сделать вывод, что методы Пановой работать перестали. Она больше не умеет эффективно раскручивать информповоды. В начале года Панова, возможно, создала еще один анонимный telegram-канал — «Борьба уральских кланов». Изначально его авторы позиционировали себя как «команду независимых аналитиков из системы», затем — после назначения Паслера — стали называться его подчиненными, выражающими позицию первого лица. Читавшие канал непосредственные участники политических процессов уже несколько раз ловили его на чрезмерном нагнетании обстановки, распространении ложных данных — в частности, о первых встречах Паслера, якобы готовящихся им кадровых решениях, «задержании» Куйвашева. Пока участие Пановой в этом проекте лишь предполагается.