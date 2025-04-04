04 апреля 2025

Дебошир с ножом ворвался в пекарню в Академе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Мужчина устроил поджог в туалете Фото:

В пекарню «Пирожковский» на проспекте Академика Сахарова, 79 ворвался мужчина с ножом. Об этом очевидцы поделились в социальных сетях.

«Он закрылся в туалете и поджег вещи. Приехала ГБР, его скрутили», — рассказали подписчики «Злого Екб».

На место прибыл наряд полиции. В УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас дебошир задержан.

«Полицейские устанавливают причины его поведения и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным в ходе происшествия никто не пострадал», — поделились в ведомстве.

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В пекарню «Пирожковский» на проспекте Академика Сахарова, 79 ворвался мужчина с ножом. Об этом очевидцы поделились в социальных сетях. «Он закрылся в туалете и поджег вещи. Приехала ГБР, его скрутили», — рассказали подписчики «Злого Екб». На место прибыл наряд полиции. В УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас дебошир задержан. «Полицейские устанавливают причины его поведения и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным в ходе происшествия никто не пострадал», — поделились в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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