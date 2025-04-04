Мужчина устроил поджог в туалете
В пекарню «Пирожковский» на проспекте Академика Сахарова, 79 ворвался мужчина с ножом. Об этом очевидцы поделились в социальных сетях.
«Он закрылся в туалете и поджег вещи. Приехала ГБР, его скрутили», — рассказали подписчики «Злого Екб».
На место прибыл наряд полиции. В УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас дебошир задержан.
«Полицейские устанавливают причины его поведения и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным в ходе происшествия никто не пострадал», — поделились в ведомстве.
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