Происшествия Дебошир с ножом ворвался в пекарню в Академе. Фото 05 апреля 2025 в 14:59 Размер текста - 17 + Мужчина устроил поджог в туалете Фото: Стас Этвеш © URA.RU В пекарню «Пирожковский» на проспекте Академика Сахарова, 79 ворвался мужчина с ножом. Об этом очевидцы поделились в социальных сетях. «Он закрылся в туалете и поджег вещи. Приехала ГБР, его скрутили», — рассказали подписчики «Злого Екб». На место прибыл наряд полиции. В УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас дебошир задержан. «Полицейские устанавливают причины его поведения и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным в ходе происшествия никто не пострадал», — поделились в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В пекарню «Пирожковский» на проспекте Академика Сахарова, 79 ворвался мужчина с ножом. Об этом очевидцы поделились в социальных сетях. «Он закрылся в туалете и поджег вещи. Приехала ГБР, его скрутили», — рассказали подписчики «Злого Екб». На место прибыл наряд полиции. В УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что сейчас дебошир задержан. «Полицейские устанавливают причины его поведения и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным в ходе происшествия никто не пострадал», — поделились в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям