Свердловский бизнес собрали в депо и настроили на непростой год — в присутствии Паслера. Фото

Бизнесменов настроили на непростой год на съезде СОСПП в Екатеринбурге

04 апреля 2025 в 16:07 Размер текста - 17 +

Александр Шохин — первый федеральный гость, которого принимает Паслер Фото: Илья Московец © URA.RU 2025 год будет непростым для предпринимателей. С такими тезисами на годовом собрании свердловского «клуба олигархов» (неформальное название областного союза промышленников и предпринимателей) выступили президент РСПП Александр Шохин и глава СОСПП Дмитрий Пумпянский, а врио губернатора Денис Паслер — для него это первая большая встреча с местным бизнесом — их поддержал. Свидетелем съезда стали корреспонденты URA.RU. Ежегодные съезды промышленников — давняя традиция. В прошлом году итоги работы подводили в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском, еще раньше бизнесменов вывозили на «Ласточках» в Нижний Тагил — в Дом культуры местного металлургического комбината (входит в ЕВРАЗ). В этот раз общались в локации РЖД — локомотивном депо на станции Екатеринбург — Пассажирский, которое было построено еще в XX веке. Сейчас это общественное пространство с паровозами в виде-арт-объектов. Экскурсию статусным гостям провел сам Павел Бурцев Фото: Илья Московец © URA.RU Особенность этого съезда — участие врио свердловского губернатора Дениса Паслера. На должность он был назначен 26 марта и сегодня впервые встретился с местным бизнесом в таком расширенном формате. Перед началом вместе с главой СвЖД Павлом Бурцевым, мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной он возложил цветы к Мемориалу железнодорожникам, погибшим в годы войны, а после ему провели экскурсию. Сопровождали Паслера замы Олег Чемезов и Алексей Шмыков, уверенно держался рядом депутат заксобрания Вячеслав Брозовский, у которого на днях состоялась личная встреча с новым главой региона (похвастаться таким могут пока немногие). В приветственном слове Паслер отметил, что рад всех видеть и что со многими знаком давно, как с профессионалами. Обозначил, что бизнес ощутимо помогает региону в экономическом развитии, а вместе с ним решаются и социальные вопросы. «Вызовов меньше не становится, вы не хуже меня это знаете. Благодаря сильной команде, совместной работе промышленников и властей, мы с этими задачами справляемся. Область всегда опиралась на промышленников и впредь будет поддерживать создание новых производств, новых отраслей. Будем это реализовывать вместе с вами», — пообещал Паслер. Для Брозовского, которого называли лидером депутатского протеста в Березовском, настали лучшие времена Фото: Илья Московец © URA.RU Пумпянский в своей речи обозначил, что основными проблемами бизнеса в прошлом году были дефицит квалифицированных кадров, рост цен у поставщиков, повышение ключевой ставки, но свердловские предприятия в целом адаптировались. Предупредил он, что и нынешний год будет сложным. «2025 год не будет легким, на деятельность предприятий будут продолжать влиять агрессивное внешнее давление, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, которая остается тяжелой, и ситуация на рынках для ключевых отраслей нашего региона. Текущий год потребует еще большей консолидации усилий и выраженной позиции по вопросам решения наиболее актуальных проблем бизнеса», — сказал он. Что не будет легко, подтвердил и Шохин. Несмотря на потепление отношений с Западом, санкционное давление не ослабнет. «На ежегодном съезде РСПП президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что бизнес должен сориентироваться на то, что санкции — это надолго. Очень важен в этих условиях выбор приоритетов, в том числе, в инвестиционной деятельности», — отметил он. Паслер согласно кивал головой. Из задач для предпринимателей он особенно отметил адаптацию работников, которые возвращаются с СВО. И предложил уже сейчас определить, на каких условиях в Россию будут возвращаться иностранные компании. Обязательно нужно учесть интересы российского бизнеса, который заместил иностранную продукцию. Леонид Гункевич с настроением предпринимательского сообщества знаком не понаслышке Фото: Илья Московец © URA.RU Лидер свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич в беседе с URA.RU подметил, что малый и средний бизнес уже адаптировался к непростым временам. И даже назвал сложившиеся тенденции: бизнес сейчас растет точечно и только там, где понятен спрос и есть предсказуемая экономика; набирает силу кооперация предпринимателей, формируются сообщества; повышается внимание к эффективности: цифровизация, автоматизация, удержание команды и клиентов; предприниматели становятся гибче и внутренне устойчивее. «Особенно важна сегодня позиция региональных властей. В Свердловской области переходный момент: с приходом нового губернатора бизнес внимательно следит за сигналами сверху. И первые выступления главы региона внушают уверенность — в них чувствуется взаимное уважение, здравый смысл и настрой на реальную совместную работу с предпринимательским сообществом. Ключевое слово 2025 года — адаптивность. Бизнес не ждет легких условий. Он готов работать — особенно когда чувствует, что диалог с властью возможен», — отметил он. В том, что новый губернатор даст развитие свердловскому бизнесу, с ним солидарен гендиректор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов. «Если говорить про авиацию, у нас и самолет „Байкал“ собирают, и „Титановая долина“ рядом. Там много комплексов, которые не только на „Уральские авиалинии“ завязаны, но и в целом на отрасли. Надеюсь, что они будут развиваться, и мы, как авиакомпания, получим развитие за счет этого», — поделился он. Статусные свердловчане съезд СОСПП обычно не пропускают Фото: Илья Московец © URA.RU Иное мнение выразил президент ГК «Пенетрон» Игорь Черноголов. «Основной бизнес, малый и средний, он на чиновниках никак не связан. Что они есть, что их нет», — поделился он. С Паслером он лично общался в годы его премьерства. «Молодой управленец, нормальный. [Рука] тверже, чем была. Самое главное — знание и энергия, у него это есть», — отметил Черноголов. В конце встречи было награждение. Первым на сцену вышел гендиректор Уральского горнопромышленного холдинга, который много лет занимается реализацией знаковых инфраструктурных для региона проектов, Сергей Мазуркевич. Паслер вручил ему знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Награды, благодарственные письма, грамоты членам союза также раздали Шохин и Пумпянский. На съезде также обновили президиум СОСПП. Его покинули Александр Пятигор (перебрался в московский филиал «Россети») и вице-президент СОСПП Андрей Козицын. Новыми членами президиума стали гендиректор «Агро-Актив» (входит в УГМК) Илья Бондарев и сменивший Пятигора на посту гендиректора «Россети Урал» Дмитрий Воденников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

2025 год будет непростым для предпринимателей. С такими тезисами на годовом собрании свердловского «клуба олигархов» (неформальное название областного союза промышленников и предпринимателей) выступили президент РСПП Александр Шохин и глава СОСПП Дмитрий Пумпянский, а врио губернатора Денис Паслер — для него это первая большая встреча с местным бизнесом — их поддержал. Свидетелем съезда стали корреспонденты URA.RU. Ежегодные съезды промышленников — давняя традиция. В прошлом году итоги работы подводили в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском, еще раньше бизнесменов вывозили на «Ласточках» в Нижний Тагил — в Дом культуры местного металлургического комбината (входит в ЕВРАЗ). В этот раз общались в локации РЖД — локомотивном депо на станции Екатеринбург — Пассажирский, которое было построено еще в XX веке. Сейчас это общественное пространство с паровозами в виде-арт-объектов. Особенность этого съезда — участие врио свердловского губернатора Дениса Паслера. На должность он был назначен 26 марта и сегодня впервые встретился с местным бизнесом в таком расширенном формате. Перед началом вместе с главой СвЖД Павлом Бурцевым, мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной он возложил цветы к Мемориалу железнодорожникам, погибшим в годы войны, а после ему провели экскурсию. Сопровождали Паслера замы Олег Чемезов и Алексей Шмыков, уверенно держался рядом депутат заксобрания Вячеслав Брозовский, у которого на днях состоялась личная встреча с новым главой региона (похвастаться таким могут пока немногие). В приветственном слове Паслер отметил, что рад всех видеть и что со многими знаком давно, как с профессионалами. Обозначил, что бизнес ощутимо помогает региону в экономическом развитии, а вместе с ним решаются и социальные вопросы. «Вызовов меньше не становится, вы не хуже меня это знаете. Благодаря сильной команде, совместной работе промышленников и властей, мы с этими задачами справляемся. Область всегда опиралась на промышленников и впредь будет поддерживать создание новых производств, новых отраслей. Будем это реализовывать вместе с вами», — пообещал Паслер. Пумпянский в своей речи обозначил, что основными проблемами бизнеса в прошлом году были дефицит квалифицированных кадров, рост цен у поставщиков, повышение ключевой ставки, но свердловские предприятия в целом адаптировались. Предупредил он, что и нынешний год будет сложным. «2025 год не будет легким, на деятельность предприятий будут продолжать влиять агрессивное внешнее давление, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, которая остается тяжелой, и ситуация на рынках для ключевых отраслей нашего региона. Текущий год потребует еще большей консолидации усилий и выраженной позиции по вопросам решения наиболее актуальных проблем бизнеса», — сказал он. Что не будет легко, подтвердил и Шохин. Несмотря на потепление отношений с Западом, санкционное давление не ослабнет. «На ежегодном съезде РСПП президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что бизнес должен сориентироваться на то, что санкции — это надолго. Очень важен в этих условиях выбор приоритетов, в том числе, в инвестиционной деятельности», — отметил он. Паслер согласно кивал головой. Из задач для предпринимателей он особенно отметил адаптацию работников, которые возвращаются с СВО. И предложил уже сейчас определить, на каких условиях в Россию будут возвращаться иностранные компании. Обязательно нужно учесть интересы российского бизнеса, который заместил иностранную продукцию. Лидер свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич в беседе с URA.RU подметил, что малый и средний бизнес уже адаптировался к непростым временам. И даже назвал сложившиеся тенденции: бизнес сейчас растет точечно и только там, где понятен спрос и есть предсказуемая экономика; набирает силу кооперация предпринимателей, формируются сообщества; повышается внимание к эффективности: цифровизация, автоматизация, удержание команды и клиентов; предприниматели становятся гибче и внутренне устойчивее. «Особенно важна сегодня позиция региональных властей. В Свердловской области переходный момент: с приходом нового губернатора бизнес внимательно следит за сигналами сверху. И первые выступления главы региона внушают уверенность — в них чувствуется взаимное уважение, здравый смысл и настрой на реальную совместную работу с предпринимательским сообществом. Ключевое слово 2025 года — адаптивность. Бизнес не ждет легких условий. Он готов работать — особенно когда чувствует, что диалог с властью возможен», — отметил он. В том, что новый губернатор даст развитие свердловскому бизнесу, с ним солидарен гендиректор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов. «Если говорить про авиацию, у нас и самолет „Байкал“ собирают, и „Титановая долина“ рядом. Там много комплексов, которые не только на „Уральские авиалинии“ завязаны, но и в целом на отрасли. Надеюсь, что они будут развиваться, и мы, как авиакомпания, получим развитие за счет этого», — поделился он. Иное мнение выразил президент ГК «Пенетрон» Игорь Черноголов. «Основной бизнес, малый и средний, он на чиновниках никак не связан. Что они есть, что их нет», — поделился он. С Паслером он лично общался в годы его премьерства. «Молодой управленец, нормальный. [Рука] тверже, чем была. Самое главное — знание и энергия, у него это есть», — отметил Черноголов. В конце встречи было награждение. Первым на сцену вышел гендиректор Уральского горнопромышленного холдинга, который много лет занимается реализацией знаковых инфраструктурных для региона проектов, Сергей Мазуркевич. Паслер вручил ему знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Награды, благодарственные письма, грамоты членам союза также раздали Шохин и Пумпянский. На съезде также обновили президиум СОСПП. Его покинули Александр Пятигор (перебрался в московский филиал «Россети») и вице-президент СОСПП Андрей Козицын. Новыми членами президиума стали гендиректор «Агро-Актив» (входит в УГМК) Илья Бондарев и сменивший Пятигора на посту гендиректора «Россети Урал» Дмитрий Воденников.