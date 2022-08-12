Свердловчанка за неделю похитила деньги у 13 пенсионеров. Фото, видео

13 августа 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Жительница Среднеуральска забирала деньги у пенсионеров, чтобы «откупить» их детей от ответственности за фейковое ДТП Фото: УМВД по Екатеринбургу В Екатеринбурге задержали жительницу Среднеуральска, которую подозревают в хищении денег у пенсионеров. Она уже призналась, что обманула 13 пожилых свердловчан, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «В начале августа произошла серия хищений денег у пожилых граждан по схеме „родственник попал в ДТП“. Отличительной чертой данных преступлений стало то, что наличные у потерпевших забирала женщина-курьер. При этом мошенничества происходили с поразительной частотой: фактически ежедневно фиксировалось одно, а иногда и два преступления», — рассказывают в полиции. Одной из жертв злоумышленницы стала пенсионерка, проживающая в Ленинском районе Екатеринбурга. Она отдала 200 тысяч рублей после того, как ей позвонили неизвестные и сказали, что дочь устроила ДТП, и чтобы замять дело, требуются деньги. Полицейские вышли на 39-летнюю ранее судимую жительницу Среднеуральска. Она призналась в содеянном и рассказала, что нашла работу в интернете. От каждого «выкупа» ей доставалось 10%, остальное она переводила «работодателю». Задержанная призналась, что обманула минимум 13 стариков. В полиции ищут и других пострадавших и просят сообщить в органы внутренних дел. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали жительницу Среднеуральска, которую подозревают в хищении денег у пенсионеров. Она уже призналась, что обманула 13 пожилых свердловчан, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «В начале августа произошла серия хищений денег у пожилых граждан по схеме „родственник попал в ДТП“. Отличительной чертой данных преступлений стало то, что наличные у потерпевших забирала женщина-курьер. При этом мошенничества происходили с поразительной частотой: фактически ежедневно фиксировалось одно, а иногда и два преступления», — рассказывают в полиции. Одной из жертв злоумышленницы стала пенсионерка, проживающая в Ленинском районе Екатеринбурга. Она отдала 200 тысяч рублей после того, как ей позвонили неизвестные и сказали, что дочь устроила ДТП, и чтобы замять дело, требуются деньги. Полицейские вышли на 39-летнюю ранее судимую жительницу Среднеуральска. Она призналась в содеянном и рассказала, что нашла работу в интернете. От каждого «выкупа» ей доставалось 10%, остальное она переводила «работодателю». Задержанная призналась, что обманула минимум 13 стариков. В полиции ищут и других пострадавших и просят сообщить в органы внутренних дел.